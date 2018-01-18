Чемпионат без автомобиля

До проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Екатеринбурге осталось пять месяцев. В предыдущие два года автомобилисты сталкивались с серьезными проблемами с передвижением по городу из-за подготовки улично-дорожной сети к мундиалю. В этой связи многие водители заранее морально готовились к очередным перекрытиям в дни проведения ЧМ-2018. Однако масштабы и продолжительность ограничений оказались значительно серьезней, чем представляли автомобилисты.Схему перекрытий во время игр в администрации Екатеринбурга впервые раскрыли в конце декабря 2017 года — на заседании оргкомитета. Уже тогда было заявлено, что в зоне притяжения Центрального стадиона будет создан транспортный периметр, который охватит 64 дома и будет разделен на 15 участков. Правда, в то время заявлялось, что запрет на передвижение в рамках периметра будет действовать только в дни проведения игр ЧМ-2018: 15, 21, 24 и 27 июня 2018 года.На днях выяснилось, что кратковременными перекрытиями во время ЧМ-2018 дело не ограничится. На этой неделе несколько раз пояснения давала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий горадминистрации Анна Байчибаева.По ее словам, с 1 февраля 2018 года из-за подготовки к мундиалю будет закрыта для автомобильного движения улица Ключевская (от Мельникова до Пирогова) и улица Пирогова (от Ключевской до Анри Барбюса), с 15 февраля — левая сторона улицы Татищева (от ВИЗ-бульвара до Пирогова). Движение по этим участкам будет возобновлено после окончания ЧМ-2108. Таким образом, Екатеринбург на полгода лишается центральных магистралей.С апреля 2018 года автомобилистам также придется быть готовыми к перекрытиям. Дело в том, что 1 и 15 апреля, а также 6 мая на Центральном стадионе пройдут тестовые матчи с участием российских команд. В эти дни в городе испытывают систему приема и размещения болельщиков. Власти Екатеринбурга одновременно с этим планируют потренироваться с массовыми перекрытиями — в указанные дни будет закрыта улица Репина (от Крауля до Малышева).В январе стали известны детали о транспортном периметре, о котором вскользь было упомянуто в конце 2017 года. По словам А. Байчибаевой, ограничения будут распространены в границах улиц Токарей — Московская — ВИЗ-бульвар — Гурзуфская. За 5-7 часов до начала матчей в зоне будет полностью перекрываться транспортное движение. Горожанам, которые работают в этом районе, придется добираться пешком до своих рабочих мест, поскольку общественный транспорт также не будет передвигаться по периметру.Определенные послабления сделаны для людей, чьи дома оказались в этой зоне. Однако чтобы попасть к себе домой на автомобиле, им придется оформлять специальные аккредитации. Для этого нужно будет предъявить либо документы о праве собственности на жилье, либо договор аренды (для квартиросъемщиков).Прилегающие к периметру улицы фактически превращаются в тупиковые направления. Это касается, в частности, улицы Малышева. Одновременно с этим под нужды ЧМ-2018 будут изъяты парковочные места на крупных площадках. Например, будет полностью закрыт доступ на площадь 1905 года во время проведения мундиаля. Паркинг в торговом центре «Алатырь» отведут для клиентских групп Чемпионата мира по футболу.Как следует из представленной схемы перекрытий, в ближайшие полгода транспортная доступность в городе сократится в разы. ЧМ-2018 является не единственным фактором, который повлияет на это. Проведение мундиаля придется на начало лета, когда в Екатеринбурге разворачивается ремонт улично-дорожной сети. Логично, что в отличие от предыдущих лет, работы не коснутся центральных улиц. Вместе с тем ремонт прилегающих к центру города магистралей лишит водителей дополнительной маневренности и усилит нагрузку на всю транспортную систему. Достаточно вспомнить ситуацию, когда вместе с центром города ремонт проводился в Юго-Западном микрорайоне.Как заверяют в администрации Екатеринбурга, ограничения в 2018 году никак не скажутся на жителях домов, которые находятся за периметром. Однако здесь следует обратить внимание на сегодняшнюю ситуацию в переулке Медиков. После закрытия на ремонт одного из этажей подземного паркинга в ТРЦ «Антей» на этом участке с 09.00 образуется пробка, которая начинается с перекрестка улиц Малышева — Московская.Из-за затора оказались перекрыты въезды во дворы жилых домов, а также ограничен доступ к объектам обеспечения жизнедеятельности города. При масштабном перекрытии улиц во время ЧМ-2018 от инфраструктуры будут отрезаны не только жители периметра, но и дома на соседних улицах.Примечательно, что презентуя схему, в администрации Екатеринбурга ничего не упомянули о путях объезда закрытых участков. В ГИБДД, по всей видимости, также не обеспокоены отсутствием альтернативных вариантов для водителей. При согласовании схемы с Госавтоинспекцией каких-либо замечаний муниципалитет не получил. Вероятно, все усилия по снятию нагрузки на улично-дорожную сеть ограничатся призывом со стороны горадминистрации отказаться от автомобиля. В последние годы эта идея стала основой развития транспортной системы города.