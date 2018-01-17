Ярослав Кабаков о проблеме дефицита рабочих кадров в России

Нельзя сказать, что рабочие профессии в России являются невостребованными: заявление президента РФ Владимира Путина о нехватке рабочих рук свидетельствует как раз об обратном. Другое дело, когда говорят о довольно высоких заработных платах, часто забывают: вести речь о рабочих в целом в современных условиях не особенно корректно. Так, например, недостаток низкоквалифицированной рабочей силы правительство может решить довольно легко и оперативно — путем послаблений в правилах регистрации и приема на работу трудовых мигрантов. Но в данном сегменте о высоких зарплатах речи не идет.Ситуация с кадрами действительно тяжелая в сегменте высококвалифицированной рабочей силы. И возникла она в связи с тем, что в течение двух десятилетий, с начала 1990-х до примерно 2010 года, наблюдался спад в сегменте оборонной промышленности и машиностроения в целом — а именно в этих отраслях требуются рабочие с высокой квалификацией. В связи с данным спадом упал спрос на высококвалифицированные кадры, получение соответствующего технического образования было малоинтересным.В 2010-х годах началась модернизация оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, резко вырос госзаказ, в сектор пришли значительные государственные инвестиции в основной капитал. Однако это только усугубило ситуацию: новейшее оборудование требовало специалистов с современной подготовкой, возникла проблема не только увеличения количества выпуска новых кадров, но и переподготовки старых. Тогда же началось повышение зарплат высококвалифицированным рабочим, вырос престиж соответствующих специальностей.Но это процесс небыстрый: только подготовка современного специалиста занимает 3-4 года, а процесс перемены психологии общества и повышения интереса молодежи к специальности — никак не меньше. Поэтому можно ожидать, что по крайней мере до конца нынешнего десятилетия вопрос с обеспечением российской промышленности высококвалифицированными рабочими кадрами закрыт не будет.В то же время в среднесрочном и долгосрочном плане единственный способ решения кадровых проблем в любом сегменте экономики — повышение интереса к соответствующим специальностям со стороны молодежи. Это означает более активную работу со студентами и школьниками, а также, поскольку речь идет о рыночных отношениях, разработку программ материального стимулирования специалистов. В рамках государственных программ эти задачи не решить, кроме того, это было бы малоэффективным, поскольку означало бы отсутствие рыночных регулятивных механизмов, участия бизнеса в формировании предложения на рынке труда.Более эффективными представляются механизмы государственно-частного партнерства. На практике это могут быть специальные кафедры или курсы, организуемые предприятиями в учебных заведениях, целевые доплаты к стипендии, гранты на обучение на условиях дальнейшей работы в течение определенного срока на конкретном предприятии. Все эти механизмы хорошо проработаны и давно и активно применяются на Западе — здесь имеет смысл не изобретать велосипед, а воспользоваться зарубежным опытом. Также в условиях не особо развитого жилищного рынка в нашей стране повышенное внимание стоит уделить вопросам предоставления льготных ставок по ипотеке и компенсационных выплат за аренду жилья молодым специалистам. В данном плане также весьма эффективными могут оказаться решения с использованием механизмов государственно-частного партнерства.