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Почти 30% екатеринбуржцев готовы сменить место жительства ради работы

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2017. Аналитики портала по поиску работы и персонала HeadHunter обозначили основные тренды и изменения на рынке труда Свердловской области в 2017 году.



За год общее число вакансий на Среднем Урале выросло на 38%. На сегодняшний день большинство предложений о работе размещено в сферах «Продажи» (38%), «Банки, инвестиции, лизинг» (13%) и «IT, телеком» (13%), а также «Начало карьеры, студенты» (11%). При этом активней всего по сравнению с прошлым годом росли сферы «Рабочий персонал» (+305%), «Государственная служба» (+193%) и «Производство» (+101%).



На конец года в базе hh.ru в Свердловской области более 534 тыс. резюме (плюс 27%). При этом структура резюме выглядит следующим образом: «Продажи» (17%) и «Начало карьеры, студенты» (16%). Третью строчку поделили между собой сферы «Производство» и «Административный персонал» с 7% от общего числа соискателей.



Самыми активными соискателями в этом году стали: «Рабочий персонал» (+99%), «Наука, образование» (+98%), «Государственная служба» (+77%). А вот менее активно искали работу (создавали и активировали резюме) топ-менеджеры и банковские служащие (+9%), представители сфер «Страхование» (+11%) и «Строительство, недвижимость» (+13%).



В Свердловской области самой конкурентной сферой стала «Домашний персонал», где на одно предложение претендуют более 13 резюме соискателей. На второй строчке — топ-менеджеры (8,9), на третьей — госслужащие (8,8). Самый большой дефицит специалистов сохраняется в страховании и консультировании, всего не более одного резюме на предложение. Нормой, когда кандидаты могут без проблем найти работу, а работодатели — сотрудников, является 5 резюме на предложение. Средний конкурс среди соискателей по нашей области составил 4,6 резюме на одно предложение.



По сравнению с прошлым годом в Екатеринбурге снизилось число соискателей, рассматривающих возможность переезда (с 31% до 28%).



По данным проекта HeadHunter «Люди в цифрах», среднее вознаграждение, которое предлагали в Екатеринбурге, в 2017 году составило 40 тыс. 176 руб. При этом среди сфер, входящих в топ-5 самых популярных в нашем регионе, самыми высокооплачиваемыми оказались IT-специалисты.

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