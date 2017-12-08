Турбизнес: первые итоги года

Свердловский турбизнес подводит предварительные итоги работы в 2017 году. Согласно данным экспертов, впервые с 2013 года рынок не показывает отрицательной динамики, причем не только за счет возвращения турецкого турпродукта, но и за счет развития других зарубежных направлений. Что касается российских южных курортов, в начале сезона их «подвела эйфория» 2016 года и высокие цены, что привело к снижению турпотока примерно на 4%.Как отметил в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, только в Турцию из Кольцово в этом году вылетели более 600 тыс. человек. Однако это не привело к «проседанию» других средиземноморских направлений, которого опасались участники рынка в начале года.«Несмотря на опасения, что открытие Турции отрицательно повлияет на другие направления, мы видим, что заметное падение показал только Тунис, в прошлом году ставший ключевой ее альтернативой. Остальные страны сохранили свои позиции», — пояснил эксперт.По словам президента группы компаний «Виста» Максима Пузанкова, по итогам года объем перевозки за рубеж из Екатеринбурга может показать рост примерно на 20%. При этом средний чек остался в пределах прошлых лет и составил порядка 100 тыс. руб. на семью.«В 2016 году мы наблюдали тенденцию к предельному сокращению авиаперевозки из ряда уральских аэропортов и укрупнению Кольцово как хаба. Это дало Екатеринбургу возможность в меньшей степени «просесть» по полетным программам. В 2017 году была обратная ситуация: перевозка из регионов по Турции практически вернулась к докризисному уровню, остальные страны тоже не показали провала. Однако несмотря на децентрализацию, Екатеринбург по итогам года покажет рост примерно на 20%», — рассказал Максим Пузанков.При этом эксперты отмечают, что летний всплеск продаж на зарубежных направлениях в 2017 году особенно резко контрастирует с ситуацией в «низкий» сезон.«На сегодняшний день среди зимних направлений максимальный спрос показывают Китай и Индия за счет невысоких цен на отдых. Однако глубина продаж остается небольшой — менее 10 дней. То же и с новогодними продажами: из-за ценового скачка, который люди не могут психологически принять, свободные места сегодня есть по всем направлениям. В прошлом году в это время почти весь Новый год был раскуплен, сегодня же «горят» горнолыжные туры в Андорру, Верону, Болгарию. Есть места даже в Объединенные Арабские Эмираты», — пояснил Максим Пузанков.Что касается российского юга, по словам Михаила Мальцева, в 2017 году он показывает снижение количества отдохнувших примерно на 4%, что неудивительно в условиях мощной зарубежной конкуренции.«Наши курорты в эйфории от 2016 года, когда отсутствие привычных альтернатив привело к небывалому росту турпотока, в начале сезона подняли цены и потеряли многих туристов в мае и июне. Но потом выровнялись, и к концу года мы будем иметь результат где-то на уровне прошлогоднего», — отметил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.Прогнозируя развитие рынка в 2018 году, эксперты сходятся во мнении, что в значительной степени на него может положительно повлиять открытие Египта, которое ожидается уже в конце декабря. В то же время ужесточение правил выдачи разрешений на чартерную перевозку российским авиакомпаниям приведет к заметному снижению числа чартеров.«Практически все процедуры по безопасности Египет завершил, это касается регулярных рейсов в Каир. С высокой вероятностью можно ожидать, что положительное решение будет принято уже в конце этого года. Что касается ужесточения требований к чартерам, меры, которые озвучены сегодня, действительно жесткие, и авиакомпании говорят, что сократят чартерную перевозку в случае их принятия. Но это, безусловно, снизит риски: в этом году туроператоры заплатили за «ВИМ-Авиа» более 700 млн руб. Таков сложный путь выхода на цивилизованный рынок», — пояснил Юрий Барзыкин.Таким образом, в 2017 году можно говорить о частичном восстановлении туристического рынка, в том числе на Среднем Урале. В дальнейшем же многое зависит от политики российских властей в отношении Египта, а также результатов реформирования авиаотрасли и общей экономической ситуации в стране и регионе.