Дайджест
КНДР готовится к войне на Корейском полуострове
7 декабрь 2017 (17:13)
Министерство иностранных дел Северной Кореи прокомментировало военные учения США в районе Корейского полуострова, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.
«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — заявили в МИД КНДР.
В министерстве подчеркнули, что не хотят войны, но и «прятаться от нее» не будут.
«Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», — заявили в ведомстве.
«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — заявили в МИД КНДР.
В министерстве подчеркнули, что не хотят войны, но и «прятаться от нее» не будут.
«Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», — заявили в ведомстве.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Южная Корея призвала КНДР ликвидировать напряжение в регионе
- Северная Корея пригрозила США ядерным ударом
- Глава МИД КНДР предложил США помириться
- КНДР привела армию в состояние повышенной боеготовности
- Москва выразила сожаление в связи с напряженностью на Корейском полуострове
Loading...