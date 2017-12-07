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КНДР готовится к войне на Корейском полуострове

7 декабрь 2017 (17:13)

Министерство иностранных дел Северной Кореи прокомментировало военные учения США в районе Корейского полуострова, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.

«В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают одно за одним воинственные заявления, что вызывает тревогу», — заявили в МИД КНДР.

В министерстве подчеркнули, что не хотят войны, но и «прятаться от нее» не будут.

«Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове», — заявили в ведомстве.

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