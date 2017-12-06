Андрей Бухмастов о ситуации на рынке машиностроения

За 9 месяцев 2017 года численность сотрудников, работающих на машиностроительных предприятиях Свердловской области, сократилась на 3,1%. Негативная динамика этого показателя наблюдается в последние восемь лет. Здесь можно выделить две основные причины.Во-первых, у нас все предыдущие годы наблюдалось сокращение объемов производства. Поэтому многие предприятия проводили политику оптимизации кадров. Каких-либо вынужденных увольнений в последнее время не было. Просто предприятия сокращали число размещенных вакансий. Некоторые люди выходили на пенсию или по собственному желанию уходили на новую работу. Вместо них просто набирали меньше сотрудников. Во-вторых, часть компаний успешно проводит модернизацию производства. Они вводят в действие более высокопроизводительное оборудование. Соответственно, сокращаются трудозатраты. Это неизбежно приводит к снижению численности персонала.В январе-сентябре 2017 года в Свердловской области отмечалось увеличение физических объемов производства. Объем отгруженной продукции вырос на 10,5%. Еще одна позитивная тенденция — рост выработки на одного работающего. Показатель увеличился почти на 15%. Это также объясняется процессом модернизации, который продолжается на некоторых предприятиях.Заработная плата на уральских машзаводах за 9 месяцев 2017 года практически не изменилась. Как правило, ощутимый рост заработной платы происходит в IV квартале. Поэтому пока делать какие-либо выводы преждевременно. Необходимо дождаться итогов всего года.Если говорить о различных сегментах машиностроения, то можно отметить относительно стабильное положение заводов, которые выпускают технику для электроэнергетики. В прошлом году было очень сильное падение. В этом ситуация заметно улучшилась, в том числе за счет эффекта низкой базы. Также наблюдается рост заказов у производителей горнорудной техники. Гораздо хуже ситуация в сегментах транспортного и дорожно-строительного машиностроения. Здесь роста заказов пока не наблюдается.Ключевой проблемой развития машиностроения на Среднем Урале по-прежнему является дефицит заказов. В последнее время мы видим некоторую стабилизацию ситуации. Однако говорить о заметном росте портфеля заказов пока не приходится. Также свердловские машиностроители в настоящее время не могут заметно увеличить цены на свою продукцию. Хотя тарифы и стоимость сырья все время растут.Прогноз развития машиностроения на 2018 год у меня достаточно осторожный. Недавно был принят федеральный бюджет. Там основные затраты предусмотрены на «оборонку» и социальную сферу. Нам это ничего хорошего не сулит. Кроме того, настораживает тот факт, что в нашей стране не запланировано каких-либо крупных инвестиционных проектов. Поэтому позитивных ожиданий у нас особо нет.