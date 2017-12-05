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Екатеринбургская гордума попросила администрацию города ускорить проектирование метро
5 декабрь 2017 (15:40)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Екатеринбургская городская дума приняла проект обращения к главе администрации города Александру Якобу с просьбой заложить в городском бюджете на 2018 год расходы на проектирование второй ветки метро.
Основным аргументом депутатов стало участие Екатеринбурга в конкурсе на право принимать международную выставку ЭКСПО-2025. Для нее планируется выделить территорию в районе ВИЗ-правобережный. По мнению депутата Владимира Крицкого, без проведения к этой территории подземки проведение выставки не имеет смысла.
В администрации Екатеринбурга проведение проектно-изыскательских работ для строительства второй линии метрополитена запланировано на 2020 год. Разработку проекта второй линии метро власти города оценивали в 1 млрд руб. Само строительство — в 60 млрд руб.
Основным аргументом депутатов стало участие Екатеринбурга в конкурсе на право принимать международную выставку ЭКСПО-2025. Для нее планируется выделить территорию в районе ВИЗ-правобережный. По мнению депутата Владимира Крицкого, без проведения к этой территории подземки проведение выставки не имеет смысла.
В администрации Екатеринбурга проведение проектно-изыскательских работ для строительства второй линии метрополитена запланировано на 2020 год. Разработку проекта второй линии метро власти города оценивали в 1 млрд руб. Само строительство — в 60 млрд руб.
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