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Екатеринбургская гордума попросила администрацию города ускорить проектирование метро

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2017. Екатеринбургская городская дума приняла проект обращения к главе администрации города Александру Якобу с просьбой заложить в городском бюджете на 2018 год расходы на проектирование второй ветки метро.



Основным аргументом депутатов стало участие Екатеринбурга в конкурсе на право принимать международную выставку ЭКСПО-2025. Для нее планируется выделить территорию в районе ВИЗ-правобережный. По мнению депутата Владимира Крицкого, без проведения к этой территории подземки проведение выставки не имеет смысла.



В администрации Екатеринбурга проведение проектно-изыскательских работ для строительства второй линии метрополитена запланировано на 2020 год. Разработку проекта второй линии метро власти города оценивали в 1 млрд руб. Само строительство — в 60 млрд руб.

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