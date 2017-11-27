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В Свердловской области средний размер потребительского кредита составил 156 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2017. В III квартале 2017 года средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 155 тыс. 840 руб., что на 0,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных исследований (НБКИ).



При этом самая высокая динамика среднего размера потребительского кредита зафиксирована в Ленинградской (плюс 44,9%) и Ульяновской (плюс 39,2%) областях, Санкт-Петербурге (плюс 32,5%) и Республике Алтай (плюс 26,3%).



Более всего показатель снизился в Ненецком АО (минус 54%), Калининградской (минус 29,6%), Сахалинской (минус 23%) и Мурманской (минус 21,1%) областях, а также в Москве (минус 18,3%).

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