Обезоруженный Екатеринбург

В Екатеринбурге и по всей Свердловской области в следующем году на два месяца будет ограничен оборот огнестрельного оружия. Из-за проведения в уральской столице матчей чемпионата мира будет запрещена продажа охотничьих ружей, а также проведение всех мероприятий, связанных со стрельбой. Из-за нововведений в оружейных магазинах и стрелковых клубах уже начали подсчитывать убытки.Указ об ограничении оборота оружия был подписан еще 9 мая 2017 года президентом РФ Владимиром Путиным. Однако тогда это особо никого не обеспокоило. 22 ноября Росгвардия решила напомнить об указе, распространив соответствующее сообщение среди СМИ.Согласно документу, ограничения будут действовать с 25 мая по 25 июля 2018 года во всех регионах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Среди них оказалась Свердловская область. На указанный период все оружейные магазины должны будут прекратить свою деятельность. Открытыми оставят те точки, где реализуют товары для рыбалки, спорта и туризма.Кроме того, будет запрещена деятельность организаций, где проводится обучение граждан стрельбе и обращению с оружием.«Гражданам, владеющим оружием, категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам Российской Федерации с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе)», — напоминали в Росгвардии.В случае нарушения запрета ведомство пригрозило изымать оружие.Из всего приведенного в указе списка ограничения в 2018 году не скажутся только на охотниках. По словам бывшего владельца свердловской фазаньей фермы Дмитрия Панова, весной сезон заканчивается 10 мая и возобновляется в начале августа. Вместе с тем он прогнозирует, что двухмесячный простой в обороте оружия может достаточно сильно ударить по охотничьим магазинам.«Бизнесу, который специализируется на продаже охотничьего оружия, в этот период будет тяжело. Как раз в эти два месяца, которые выпадают, охотники готовятся к новому сезону», — сказал Д. Панов УрБК.Его слова подтвердили в екатеринбургском охотничьем магазине «Старый слон».«Весной проходит утиный сезон, и летом идут по нарастающей продажи до самой осени. С этим ограничением ничего хорошего ожидать не стоит. По всей видимости, придется рассчитывать только на доходы от продажи оптики и ножей», — сообщил УрБК представитель магазина по имени Иван.По его мнению, сам запрет ничего, кроме удивления, у него не вызывает.«Во всех известных случаях, когда человека убивают из огнестрельного оружия, оказывается, что стрелок приобрел его за несколько лет до преступления, или оно оказалось у него случайно», — пояснил представитель магазина.Владельцев других торговых точек Екатеринбурга известие о запрете продажи оружия застало врасплох. Так, в магазине «Арсенал» отказались комментировать ограничения, сославшись на то, что только разбираются в ситуации.Стрелковые клубы, в отличие от охотничьих магазинов, не так сильно зависят от сезонности. Однако и для них двухмесячный запрет может обернуться серьезными убытками.«Фактически будет полностью приостановлена деятельность. Сразу появятся вопросы: с чего платить зарплату работникам, если не будет прибыли? В эти два месяца в клуб приходит достаточное количество людей», — рассказала УрБК владелец стрелкового тира «Спарта» Вероника Незговорова.Часть тиров в Екатеринбурге имеет многопрофильный характер — от обычной стрельбы ради развлечения до профессиональной подготовки в обращении с огнестрельным оружием. Однако, в отличие от охотничьих магазинов, у стрелковых клубов практически нет никакой альтернативы, чтобы хоть как-то покрыть часть потерь.