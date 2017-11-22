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Евгения Медведева получила серьезную травму

У двукратной чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Евгении Медведевой диагностировали трещину плюсневой кости правой стопы. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).



«За несколько дней до московского этапа Гран-при я почувствовала боль в правой ноге. Мы обратились к врачам, которые диагностировали трещину в кости. В Москве я каталась на обезболивающих, после чего сразу поехала в Германию, где диагноз подтвердился», — рассказала спортсменка.



На данный момент фигуристка находится в гипсе, но надеется восстановиться и выступить в финале Гран-при, который пройдет в Японии.

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