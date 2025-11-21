ГлавнаяНовости дня
21 ноября 202512:26

В магнитогорском курорте «Притяжение» начал работу каток под открытым небом

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2025. В магнитогорском городском курорте «Притяжение» первым на Южном Урале начал работу каток под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Менеджер по маркетингу ООО «Территория Притяжения» Евгения Килина рассказала, что открытие катка стало возможным благодаря технологии айс-матов, которые представляют собой систему гибких герметичных трубок, изготовленных из прочного полимерного материала, в основании ледового покрытия. Трубки содержат хладагент, который позволяет поддерживать нужную температуру льда даже при положительной температуре воздуха. Кроме того, айс-маты обеспечивают более равномерное и эффективное охлаждение, что помогает сохранять качество ледового покрытия.

«В день открытия каток сделали свободным для посещения, а для взрослых и детей организовали развлекательную программу с профессиональным ведущим, диджеем, светодиодным шоу, анимационной программой. Гостем праздничного открытия стал талисман хоккейной команды «Металлург» лисенок Тимоша. Украшением праздника в честь открытия катка стали юные воспитанницы магнитогорской школы фигурного катания Анастасия Полякова и Вера Козинская, высоко оценившие качество льда в «Притяжении», — рассказала она.

В планах у «Притяжения» не только катания, но и тематические развлекательные шоу-программы, а также тренировки, мастер-классы со специалистами по фигурному катанию.

Так, на центральном катке «Притяжения» будет организовано только катание, а для любителей хоккея, когда установятся стабильные отрицательные дневные и ночные температуры, в спортивном кластере у южного входа будет залита хоккейная коробка площадью 40 на 20 м.

В пресс-службе также напомнили, что городской курорт продолжает заснеживание трасс на склонах видового холма — на искусственно возведенной горе высотой 36 м расположены горнолыжные трассы, ленточный подъемник, смотровая площадка, ресторан и пешеходная дорожка.

«По поверхности снег распределяется ратраками — специальными машинами, делающими снежное покрытие ровным и удобным для катания. Так что вопреки капризам природы и погоды совсем скоро посетители парка смогут покататься на горных лыжах, а с появлением природного снега настанет время беговых лыж. Для сотрудников ММК действуют скидки по программе «Мой профсоюз». Активно поддерживает «Притяжение» и корпоративный спорт», — рассказали в пресс-службе.

Распечатать
Похожие новости
14 декабря 202212:47

УБРиР приглашает екатеринбуржцев на открытие катка в «Арена Парке»

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге на спортивной площадке «Арена Парк» 16 декабря состоится открытие «Катка УБРиР». По словам организаторов, в этом году ледовая площадка станет масштабнее и привлекательнее благодаря партнерству «Екатеринбург Арены» и Уральского банка реконструкции и развития. Как сообщает пресс-служба финансовой организации, для жителей города на территории комплекса проведут развлекательную программу: красочные выступления на льду, активные игры для самых маленьких посетителей, флешмоб и приятные сюрпризы от партнеров. К мероприятию присоединится ХК
23 декабря 202412:47

В магнитогорском курорте «Притяжение» прошел традиционный фестиваль «Уральская классика»

УрБК, Магнитогорск, 23.12.2024. На курорте «Притяжение» в Магнитогорске состоялся традиционный фестиваль «Уральская классика», сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината. «Это детский социальный проект, инициированный капитанами хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев» Егором Яковлевым и Григорием Паниным. Он объединил Олимпийских чемпионов разных видов спорта в их стремлении привить детям любовь к здоровому образу жизни», — говорится в сообщении. Фото: Сергей Петруша Организаторами фестиваля выступили Магнитогорский металлургический
25 сентября 202512:47

На форуме 100+Technobuild обсудят строительство новых школ

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2025. На форуме 100+Technobuild, в рамках дискуссии «Образование будущего — «умные» подходы к проектированию, строительству, эксплуатации и обучению», обсудят, как ускорить появление новых школ. Об этом пишет пресс-служба корпорации «Атомстройкомплекс». «Благодаря реализации инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства мы не только научились ускорять старт строительства нужных горожанам школ, но и получили ценный опыт технической эксплуатации современных образовательных учреждений. Мы знаем, с какими повседневными вызовами сталкиваются
12 ноября 202512:47

Городской курорт Челябинской области презентовали на площадке в Санкт-Петербурге

УрБК, Магнитогорск, 12.11.2025. В рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2025» на стенде Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») состоялась презентация действующего городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба ММК. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК» Это уникальный по масштабу и функциональному наполнению проект создания комфортной городской среды, инициатором и ключевым инвестором которого выступает председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. «Притяжение» — мультиформатное рекреационное пространство
06 февраля 201512:47

На стадионе Уралвагонзавода начали монтировать холодильное оборудование для матча «Русская классика»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. На стадионе головного предприятия ОАО «НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле проходит монтаж мобильной ледовой системы для хоккейного матча «Русской классики». Как сообщает пресс-служба корпорации, она служит для подстраховки от потепления, которое может значительно ухудшить качество ледового покрытия. «Две фуры привезли в Нижний Тагил необходимое оборудование: боксовую трубную систему айс-матов и фрионовую холодильную установку. Она охлаждает этиленгликоль, который будет курсировать по трубам и отводить тепло от поля. Разгрузка велась с помощью спецтехники,