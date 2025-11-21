В магнитогорском курорте «Притяжение» начал работу каток под открытым небом

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2025. В магнитогорском городском курорте «Притяжение» первым на Южном Урале начал работу каток под открытым небом. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Менеджер по маркетингу ООО «Территория Притяжения» Евгения Килина рассказала, что открытие катка стало возможным благодаря технологии айс-матов, которые представляют собой систему гибких герметичных трубок, изготовленных из прочного полимерного материала, в основании ледового покрытия. Трубки содержат хладагент, который позволяет поддерживать нужную температуру льда даже при положительной температуре воздуха. Кроме того, айс-маты обеспечивают более равномерное и эффективное охлаждение, что помогает сохранять качество ледового покрытия.

«В день открытия каток сделали свободным для посещения, а для взрослых и детей организовали развлекательную программу с профессиональным ведущим, диджеем, светодиодным шоу, анимационной программой. Гостем праздничного открытия стал талисман хоккейной команды «Металлург» лисенок Тимоша. Украшением праздника в честь открытия катка стали юные воспитанницы магнитогорской школы фигурного катания Анастасия Полякова и Вера Козинская, высоко оценившие качество льда в «Притяжении», — рассказала она.

В планах у «Притяжения» не только катания, но и тематические развлекательные шоу-программы, а также тренировки, мастер-классы со специалистами по фигурному катанию.

Так, на центральном катке «Притяжения» будет организовано только катание, а для любителей хоккея, когда установятся стабильные отрицательные дневные и ночные температуры, в спортивном кластере у южного входа будет залита хоккейная коробка площадью 40 на 20 м.

В пресс-службе также напомнили, что городской курорт продолжает заснеживание трасс на склонах видового холма — на искусственно возведенной горе высотой 36 м расположены горнолыжные трассы, ленточный подъемник, смотровая площадка, ресторан и пешеходная дорожка.

«По поверхности снег распределяется ратраками — специальными машинами, делающими снежное покрытие ровным и удобным для катания. Так что вопреки капризам природы и погоды совсем скоро посетители парка смогут покататься на горных лыжах, а с появлением природного снега настанет время беговых лыж. Для сотрудников ММК действуют скидки по программе «Мой профсоюз». Активно поддерживает «Притяжение» и корпоративный спорт», — рассказали в пресс-службе.