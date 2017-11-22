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Челябинский филиал ПГК сократил число простаивающих вагонов на 73%

УрБК, Челябинск, 22.11.2017. Директор Челябинского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Владимир Терехов подвел итоги работы компании за 10 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ПГК.



Владимир Терехов отметил, что в результате эффективного взаимодействия с участниками перевозочного процесса количество простаивающих вагонов с начала этого года сократилось на 73%, до 243 единиц.



«Основным показателем качества использования подвижного состава является оборот рабочего вагона, и его ускорение — залог появления дополнительных ресурсов. С этой задачей мы справились, показатель улучшен почти на сутки в сравнении с вагонами других операторов Южно-Уральского полигона. Кроме того, мы второй год проводим целевую работу с грузоотправителями. В частности, мы разработали предельные нормативы простаивающих вагонов и поставили перед собой задачу снизить долю простоя вагонов в течение пяти суток и полностью исключить простой свыше 20 суток. Если в январе 2017 года свыше пяти суток простаивало 904 вагона, в октябре 2017 года — 243 вагона», — заявил Владимир Терехов.



По словам первого заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги, (ЮУЖД) Александра Сельменских, РЖД сегодня также принимает меры по увеличению эффективности работы парка и увеличению участковой скорости локомотивов.



«Более 34% грузов, проходящих по ЮУЖД, составляют строительные материалы. Некоторые из них невозможно перевозить автотранспортом, поэтому нам необходимо развивать комплексные услуги перевозки и индивидуальный подход к грузоотправителю», — рассказал и.о. начальника Южно-Уральского ТЦФТО Андрей Нахк.



В условиях дефицита парка нужна совместная организационная работа операторов, перевозчика и грузоотправителей. Пора менять культуру отношения к вагонам, его работу необходимо изначально учитывать в логистическом процессе», — сообщил исполнительный директор ПГК Александр Сапронов.



Совещание Челябинского филиала ПГК по повышению эффективности использования подвижного состава на Южно-Уральской железной дороге прошло 17 ноября 2017 года. В мероприятии приняли участие грузоотправители и партнеры компании в регионе, руководители ЮУЖД, центрального аппарата и филиала ПГК.

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