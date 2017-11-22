Новости дня
Челябинский филиал ПГК сократил число простаивающих вагонов на 73%
22 ноябрь 2017 (10:08)
УрБК, Челябинск, 22.11.2017. Директор Челябинского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Владимир Терехов подвел итоги работы компании за 10 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ПГК.
Владимир Терехов отметил, что в результате эффективного взаимодействия с участниками перевозочного процесса количество простаивающих вагонов с начала этого года сократилось на 73%, до 243 единиц.
«Основным показателем качества использования подвижного состава является оборот рабочего вагона, и его ускорение — залог появления дополнительных ресурсов. С этой задачей мы справились, показатель улучшен почти на сутки в сравнении с вагонами других операторов Южно-Уральского полигона. Кроме того, мы второй год проводим целевую работу с грузоотправителями. В частности, мы разработали предельные нормативы простаивающих вагонов и поставили перед собой задачу снизить долю простоя вагонов в течение пяти суток и полностью исключить простой свыше 20 суток. Если в январе 2017 года свыше пяти суток простаивало 904 вагона, в октябре 2017 года — 243 вагона», — заявил Владимир Терехов.
По словам первого заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги, (ЮУЖД) Александра Сельменских, РЖД сегодня также принимает меры по увеличению эффективности работы парка и увеличению участковой скорости локомотивов.
«Более 34% грузов, проходящих по ЮУЖД, составляют строительные материалы. Некоторые из них невозможно перевозить автотранспортом, поэтому нам необходимо развивать комплексные услуги перевозки и индивидуальный подход к грузоотправителю», — рассказал и.о. начальника Южно-Уральского ТЦФТО Андрей Нахк.
В условиях дефицита парка нужна совместная организационная работа операторов, перевозчика и грузоотправителей. Пора менять культуру отношения к вагонам, его работу необходимо изначально учитывать в логистическом процессе», — сообщил исполнительный директор ПГК Александр Сапронов.
Совещание Челябинского филиала ПГК по повышению эффективности использования подвижного состава на Южно-Уральской железной дороге прошло 17 ноября 2017 года. В мероприятии приняли участие грузоотправители и партнеры компании в регионе, руководители ЮУЖД, центрального аппарата и филиала ПГК.
Владимир Терехов отметил, что в результате эффективного взаимодействия с участниками перевозочного процесса количество простаивающих вагонов с начала этого года сократилось на 73%, до 243 единиц.
«Основным показателем качества использования подвижного состава является оборот рабочего вагона, и его ускорение — залог появления дополнительных ресурсов. С этой задачей мы справились, показатель улучшен почти на сутки в сравнении с вагонами других операторов Южно-Уральского полигона. Кроме того, мы второй год проводим целевую работу с грузоотправителями. В частности, мы разработали предельные нормативы простаивающих вагонов и поставили перед собой задачу снизить долю простоя вагонов в течение пяти суток и полностью исключить простой свыше 20 суток. Если в январе 2017 года свыше пяти суток простаивало 904 вагона, в октябре 2017 года — 243 вагона», — заявил Владимир Терехов.
По словам первого заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги, (ЮУЖД) Александра Сельменских, РЖД сегодня также принимает меры по увеличению эффективности работы парка и увеличению участковой скорости локомотивов.
«Более 34% грузов, проходящих по ЮУЖД, составляют строительные материалы. Некоторые из них невозможно перевозить автотранспортом, поэтому нам необходимо развивать комплексные услуги перевозки и индивидуальный подход к грузоотправителю», — рассказал и.о. начальника Южно-Уральского ТЦФТО Андрей Нахк.
В условиях дефицита парка нужна совместная организационная работа операторов, перевозчика и грузоотправителей. Пора менять культуру отношения к вагонам, его работу необходимо изначально учитывать в логистическом процессе», — сообщил исполнительный директор ПГК Александр Сапронов.
Совещание Челябинского филиала ПГК по повышению эффективности использования подвижного состава на Южно-Уральской железной дороге прошло 17 ноября 2017 года. В мероприятии приняли участие грузоотправители и партнеры компании в регионе, руководители ЮУЖД, центрального аппарата и филиала ПГК.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Челябинский филиал ПГК перевез 2,5 тыс. тонн дизельного топлива для участников ралли «Шелковый путь-2017»
- Владимир Терехов: Повышение оборота вагонов выгодно всем
- Владимир Терехов: Повышение оборота вагонов выгодно всем
- Сотрудники екатеринбургского филиала ПГК обсудили проблемы рынка железнодорожных грузоперевозок
- За 8 месяцев 2010 года пассажирооборот Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» в пригородном сообщении снизился на 31%
Loading...