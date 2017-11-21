Агробизнес теряет привлекательность

В Екатеринбурге сокращается стоимость готового бизнеса в категории сельского хозяйства. Несмотря на взятый курс на импортозамещение, сфера остается высокорискованной, считают эксперты. И главный фактор риска — погода, на которую уральские предприниматели фактически никак не могут повлиять.Средняя цена готового агробизнеса в Екатеринбурге в III квартале 2017 года составила 10,8 млн руб. По данным компании Avito, это на 22% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 11%, чем за аналогичный квартал годом ранее.Сельхозкомпании — самая дорогая категория готового бизнеса, которая занимает лишь 1% в общем объеме предложений. Для сравнения, средняя цена готового бизнеса в Екатеринбурге в III квартале 2017 года составила 4,3 млн руб., за квартал показатель вырос на 21%, а за год — на 72%.При этом агробизнес не пользуется особым спросом среди потенциальных покупателей. Самые популярные категории, по данным Avito, — сфера услуг, торговые предприятия и предприятия общепита — на них пришлось 32%, 20% и 18% запросов контактов соответственно.Самое дорогое предложение в категории на данный момент — молочная ферма на 400 голов породистого скота за 120 млн руб., самое дешевое — помещение, оборудованное под теплицу, за 80 тыс. руб. Подобная неоднородность предложения требует индивидуального подхода, считают аналитики.«Не стоит говорить о каких-то общих позициях — покупать или нет готовое сельхозпредприятие, потому что истории у всех разные. Это как у Толстого — все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные несчастны по-разному. Существуют хозяйства, которыми хорошо заправляли, там все подсчитано, и, соответственно, вкладывать в них выгодно, и наоборот», — прокомментировал независимый финансовый аналитик Константин Селянин.«У любого готового бизнеса могут быть свои подводные камни, поэтому прежде чем покупать, нужно его изучить. Также в любой, даже самой депрессивной отрасли, может оказаться бриллиант, из которого можно развить что-либо. Поэтому нет такого, что эту отрасль не надо покупать, потому что она либо стагнирующая, либо схлапывающаяся. Нужно просто смотреть», — солидарен независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.При этом эксперты признают, что бизнес остается высокорискованным. В первую очередь из-за зависимости от погоды, на которую предприниматели никак не смогут повлиять.«Несмотря на такой опережающий рост сельского хозяйства в последние годы, я бы не стал туда вкладывать. Сельскохозяйственный бизнес, в отличие от других, несет гораздо больше предпринимательских рисков в связи с тем, что он зависит от погоды. Это совершенно неподвластный нам фактор, но он несет серьезные риски», — добавил Константин Селянин.Напомним, предыдущие три года выдались в Свердловской области неурожайными из-за плохой погоды. В 2014 и 2015 годах аграрии терпели убытки из-за холодов и дождей, а в 2016-м — из-за засухи. В этом году порадоваться хорошему урожаю сельхозпроизводителям помешало резкое падение цен на зерно ниже себестоимости.В то же время для предприятий животноводства остается неясной ситуация с переходом на электронную ветсертификацию, дедлайн по которой так официально и не перенесли. Кроме того, надзорные органы стали пристальнее следить за исполнением природоохранного законодательства в сфере утилизации отходов животноводства. Как правило, ущерб от порчи земель сельхозназначения в этом случае исчисляется несколькими миллионами, а установка очистных сооружений требует значительных инвестиций.Так, в этом году прокуратура потребовала взыскать с агрокомплекса «Горноуральский» группы «Хороший вкус» 7,6 млн руб. за загрязнение плодородных почв. По словам представителей надзорного органа, устранение выявленных нарушений было настолько затратно, что руководство компании рассматривало возможность отказаться от предприятия. Окончательное решение группы «Хороший вкус» пока неизвестно.В совокупности указанные факторы свидетельствуют о том, что агробизнес в Свердловской области теряет привлекательность, которую отрасль получила после объявленного в стране курса на импортозамещение.