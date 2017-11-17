Новости дня

Суммарная задолженность по зарплате в России в октябре выросла до 3,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.11.2017. Совокупный объем задолженности по заработной плате в России по итогам октября 2017 года выросла на 3,5% и достигла 3,5 млрд руб., следует из данных Росстата.



Большую часть от этой суммы составляет просроченная задолженность по заработной плате — 3 млрд 489 млн руб. За период с 1 октября по 1 ноября 2017 года задолженность по заработной плате снизилась — в 31 регионе России, осталась без изменения — в 6 субъектах, выросла — в 33 субъектах и образовалась — в 2 субъектах.



В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 42% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, 11% — на добычу полезных ископаемых.



В общей сложности в Росстате к 1 ноября 2017 года насчитали 54 тыс. человек, которым организации не выплачивают зарплату.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: