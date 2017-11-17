Новости дня
Суммарная задолженность по зарплате в России в октябре выросла до 3,5 млрд рублей
17 ноябрь 2017 (10:01)
УрБК, Москва, 17.11.2017. Совокупный объем задолженности по заработной плате в России по итогам октября 2017 года выросла на 3,5% и достигла 3,5 млрд руб., следует из данных Росстата.
Большую часть от этой суммы составляет просроченная задолженность по заработной плате — 3 млрд 489 млн руб. За период с 1 октября по 1 ноября 2017 года задолженность по заработной плате снизилась — в 31 регионе России, осталась без изменения — в 6 субъектах, выросла — в 33 субъектах и образовалась — в 2 субъектах.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 42% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, 11% — на добычу полезных ископаемых.
В общей сложности в Росстате к 1 ноября 2017 года насчитали 54 тыс. человек, которым организации не выплачивают зарплату.
Большую часть от этой суммы составляет просроченная задолженность по заработной плате — 3 млрд 489 млн руб. За период с 1 октября по 1 ноября 2017 года задолженность по заработной плате снизилась — в 31 регионе России, осталась без изменения — в 6 субъектах, выросла — в 33 субъектах и образовалась — в 2 субъектах.
В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 42% приходится на обрабатывающие производства, 28% — на строительство, 11% — на добычу полезных ископаемых.
В общей сложности в Росстате к 1 ноября 2017 года насчитали 54 тыс. человек, которым организации не выплачивают зарплату.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В сентябре просроченная задолженность по зарплатам в России выросла на 33 млн рублей
- В России долг по зарплате по итогам 8 месяцев превышает 3,53 млрд рублей
- В Свердловской области задолженность предприятий по зарплате выросла почти на 8%
- В январе 2011 года задолженность по заработной плате в России выросла на 15,9%
- В мае 2010 года суммарная задолженность по заработной плате в РФ снизилась на 2 млн. рублей
Loading...