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С начала года объем рекламы в российской прессе сократился на 10%

УрБК, Москва, 09.11.2017. За первые три квартала 2017 года объемы рекламы в российской печатной прессе сократились на 10% в годовом выражении, до 12,4-12,6 млрд руб. за вычетом НДС. Об этом сообщает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).



Из общего объема рекламы на газеты приходится 3,4-3,5 млрд руб., что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого года. На журналы приходится 7,3-7,4 млрд, что соответствует показателю 2016 года. В рекламных изданиях показатель сократился на 45% до 1,6-1,7 млрд руб.



Между тем объем рекламного рынка в интернете продолжает расти. За девять месяцев 2017 года значение выросло на 23% и достигло 115-116 млрд руб. Общий рост рекламного рынка в России за указанный период составил 14% до 285-287 млрд руб.

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