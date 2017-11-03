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По итогам девяти месяцев российский рынок пива сократился на 5%

УрБК, Москва, 03.11.2017. По итогам 9 месяцев 2017 года российский рынок пива продолжил падение, которое составило 5%. Об этом сообщает пресс-служба пивоваренной компании «Балтика».



Причинами негативной динамики стали ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом выше 1,5 л, неблагоприятные погодные условия в летние месяцы в отдельных регионах страны и продолжающееся снижение реальных доходов населения.



На фоне падения рынка пива продолжается рост объемов продаж безалкогольного пива, который по итогам 9 месяцев составил 5,6%. Сегмент безалкогольного пива в III квартале 2017 года занял 1,6% всего рынка пива, продемонстрировав рост как по отношению к предыдущему кварталу, так и по сравнению с 9 месяцами прошлого года. Основные причины роста продаж безалкогольного пива — серьезные инвестиции пивоваренных компаний в высокотехнологичное оборудование, бренд-маркетинг и торговый маркетинг.



Кроме того, сегмент разливного пива навынос (DIOT), который по итогам 9 месяцев составил 10,3% всего рынка пива, показал рост на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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