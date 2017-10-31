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США намерены создать дополнительные зоны деэскалации в Сирии

США работают над созданием дополнительных зон деэскалации в Сирии, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Россией. Мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации», — сказал он.



Тиллерсон подчеркнул, что США «предпринимают дипломатические усилия по созданию зон деэскалации» в Сирии.



По его словам, США «достигли успеха в вытеснении иранского присутствия» из Сирии.

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