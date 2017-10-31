Дайджест
США намерены создать дополнительные зоны деэскалации в Сирии
31 октябрь 2017 (17:30)
США работают над созданием дополнительных зон деэскалации в Сирии, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Россией. Мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации», — сказал он.
Тиллерсон подчеркнул, что США «предпринимают дипломатические усилия по созданию зон деэскалации» в Сирии.
По его словам, США «достигли успеха в вытеснении иранского присутствия» из Сирии.
«Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Россией. Мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации», — сказал он.
Тиллерсон подчеркнул, что США «предпринимают дипломатические усилия по созданию зон деэскалации» в Сирии.
По его словам, США «достигли успеха в вытеснении иранского присутствия» из Сирии.
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