Дайджест

США намерены создать дополнительные зоны деэскалации в Сирии

31 октябрь 2017 (17:30)

США работают над созданием дополнительных зон деэскалации в Сирии, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Россией. Мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации», — сказал он.

Тиллерсон подчеркнул, что США «предпринимают дипломатические усилия по созданию зон деэскалации» в Сирии.

По его словам, США «достигли успеха в вытеснении иранского присутствия» из Сирии.

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