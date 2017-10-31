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Россия может назначить нового представителя при НАТО

Директор департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Андрей Келин может занять должность постоянного представителя России при НАТО. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько информированных дипломатических источников.



«Наиболее вероятным кандидатом на должность постпреда России при НАТО является директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин», — говорится в публикации.



Отмечается, что, таким образом, Россия не намерена понижать уровня представительства при Североатлантическом альянсе.

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