ЧТПЗ запускает Единый контакт-центр

Группа ЧТПЗ запускает работу Единого контактного центра, который будет принимать все входящие сообщения на предприятия компании и отвечать на них. Пока подразделение работает в тестовом режиме, но уже выполняет поставленные ключевые показатели.Группа ЧТПЗ объединяет предприятия черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА», предприятия по производству магистрального оборудование «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия), нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».Раньше клиенты и контрагенты Группы, чтобы прояснить какой-то вопрос, должны были обратиться в дирекцию конкретного предприятия. Теперь холдинг запустил Единый контактный центр, который обрабатывает все входящие сообщения в режиме «одного окна» и таким образом повышает клиентский сервис. Пока подразделение работает в тестовом режиме, но уже справляется с поставленными ключевыми показателями.«Зачастую нам звонят водители третьих организаций, которые везут груз нашим клиентам. Часто так случается, что водители не владеют никакой информацией — как доехать до завода в Челябинске или Первоуральске, на какую проходную приехать, какие документы при себе иметь. И мы всем обратившимся помогаем, находим для них решение», — рассказала руководитель Единого контактного центра Группы ЧТПЗ Лидия Жукова.Отметим, что в этом году головному предприятию Группы — Челябинскому трубопрокатному заводу — исполняется 75 лет. Несмотря на солидный возраст, предприятие остается современным и непрерывно совершенствуется.Так, в 2010 году ЧТПЗ запустил цех по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», где реализованы передовые подходы в производстве и организации трудового процесса. Сейчас на предприятии третий год производят трубы диаметром 1420 мм для проекта «Сила Сибири» — магистрального газового трубопровода в Китай. Срок эксплуатации продукции цеха составляет 70 лет.Другое предприятие группы — завод «ЭТЕРНО» — построено в 2015 году, выпускает штампосварные детали трубопроводов: отводы для поворота, тройники для ответвлений и детали для герметизации трубопровода и перехода с одного диаметра на другой.