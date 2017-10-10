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В Челябинске пройдут переговоры южноуральских и иранских предпринимателей
10 октябрь 2017 (12:50)
УрБК, Челябинск, 10.10.2017. Правительство Челябинской области и правительство провинции Зенджан Исламской Республики Иран при содействии Южно-Уральской торгово-промышленной (ЮУТПП) палаты организуют деловую встречу южноуральских и иранских предпринимателей в рамках визита делегации Ирана в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.
В составе деловой делегации Ирана производители цинка, техники для дорожного строительства и ремонта, сельскохозяйственной продукции.
Мероприятие состоится 12 октября с 10.00 до 13.00 в актовом зале ЮУТПП в Челябинске на ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж.
Участие для предприятий и организаций бесплатное.
Заявки на участие принимаются в центре ВЭД ЮУТПП по тел.: (351) 265-39-77, 265-58-15, 265-40-73, e-mail: ves@tpp74.ru.
В составе деловой делегации Ирана производители цинка, техники для дорожного строительства и ремонта, сельскохозяйственной продукции.
Мероприятие состоится 12 октября с 10.00 до 13.00 в актовом зале ЮУТПП в Челябинске на ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж.
Участие для предприятий и организаций бесплатное.
Заявки на участие принимаются в центре ВЭД ЮУТПП по тел.: (351) 265-39-77, 265-58-15, 265-40-73, e-mail: ves@tpp74.ru.
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