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В Челябинске пройдут переговоры южноуральских и иранских предпринимателей

УрБК, Челябинск, 10.10.2017. Правительство Челябинской области и правительство провинции Зенджан Исламской Республики Иран при содействии Южно-Уральской торгово-промышленной (ЮУТПП) палаты организуют деловую встречу южноуральских и иранских предпринимателей в рамках визита делегации Ирана в Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



В составе деловой делегации Ирана производители цинка, техники для дорожного строительства и ремонта, сельскохозяйственной продукции.



Мероприятие состоится 12 октября с 10.00 до 13.00 в актовом зале ЮУТПП в Челябинске на ул. Сони Кривой, 56, 6 этаж.



Участие для предприятий и организаций бесплатное.



Заявки на участие принимаются в центре ВЭД ЮУТПП по тел.: (351) 265-39-77, 265-58-15, 265-40-73, e-mail: ves@tpp74.ru.

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