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Жители Челябинской области обвиняются в организации незаконной банковской деятельности
6 октябрь 2017 (17:43)
УрБК, Челябинск, 06.10.2017. Жители Челябинской области обвиняются в организации незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2015 года по июнь 2016 года с целью систематического извлечения выгоды материального характера, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Соучастники через подставных лиц создали ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» — представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы поставленные товары или выполненные услуги. Поступившие денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло получать наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций.
Действуя по этой схеме, соучастники получили на расчетные счета подконтрольных коммерческих фирм денежные средства в сумме свыше 65 млн руб.
Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности из расчета 4,5% от суммы денежных средств, перечисленных на расчетные счета вышеуказанных организаций, превысила 3 млн руб.
По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2015 года по июнь 2016 года с целью систематического извлечения выгоды материального характера, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Соучастники через подставных лиц создали ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» — представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы поставленные товары или выполненные услуги. Поступившие денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло получать наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций.
Действуя по этой схеме, соучастники получили на расчетные счета подконтрольных коммерческих фирм денежные средства в сумме свыше 65 млн руб.
Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности из расчета 4,5% от суммы денежных средств, перечисленных на расчетные счета вышеуказанных организаций, превысила 3 млн руб.
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