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В Екатеринбурге массово эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Екатеринбурге вновь массово эвакуируют детей и работников городских школ из-за сообщений о минировании.



В данный момент известно об эвакуации гимназии № 9, школы № 10 на Вайнера, школы № 143, школы № 102, школы № 85 в Юго-Западном районе города, школы № 163, № 69, № 76, №143 и № 146, № 163.



Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что комментарии по данному вопросу будут лишь после окончания проверки.



Отметим, что ранее, утром, 5 октября, был эвакуирован Арбитражный суд Свердловской области из-за сообщения о минировании автомобиля Hyundai Accent.



Напомним, в прошлую пятницу, 29 сентября, в Екатеринбурге прошла волна ложных звонков о минировании. Тогда пришлось эвакуировать около 150 зданий.

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