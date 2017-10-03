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Слуцкого впервые признали тренером недели в Английской футбольной лиге

Главный тренер английского «Халл Сити» признан впервые тренером недели в Английской футбольной лиге (EFL) — Чемпионшипе и двух других низших дивизиона чемпионатах страны. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте EFL, передает портал «Лента.ру».



30 сентября «Халл» разгромил «Бирмингем» в очередном матче Чемпионшипа со счетом 6:1. В команду недели вошел полузащитник «Халла» Камил Гросицки, в последней встрече ставший автором гола и результативной передачи.

После 11 туров «Халл» с 12 очками располагается на 17-й строчке турнирной таблицы.



46-летний Слуцкий возглавил английский клуб минувшим летом. Перед российским специалистом стоит задача вернуть «Халл» в Английскую премьер-лигу (АПЛ), которую он покинул по итогам прошлого сезона.

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