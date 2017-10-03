Дайджест
Слуцкого впервые признали тренером недели в Английской футбольной лиге
3 октябрь 2017 (13:05)
Главный тренер английского «Халл Сити» признан впервые тренером недели в Английской футбольной лиге (EFL) — Чемпионшипе и двух других низших дивизиона чемпионатах страны. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте EFL, передает портал «Лента.ру».
30 сентября «Халл» разгромил «Бирмингем» в очередном матче Чемпионшипа со счетом 6:1. В команду недели вошел полузащитник «Халла» Камил Гросицки, в последней встрече ставший автором гола и результативной передачи.
После 11 туров «Халл» с 12 очками располагается на 17-й строчке турнирной таблицы.
46-летний Слуцкий возглавил английский клуб минувшим летом. Перед российским специалистом стоит задача вернуть «Халл» в Английскую премьер-лигу (АПЛ), которую он покинул по итогам прошлого сезона.
30 сентября «Халл» разгромил «Бирмингем» в очередном матче Чемпионшипа со счетом 6:1. В команду недели вошел полузащитник «Халла» Камил Гросицки, в последней встрече ставший автором гола и результативной передачи.
После 11 туров «Халл» с 12 очками располагается на 17-й строчке турнирной таблицы.
46-летний Слуцкий возглавил английский клуб минувшим летом. Перед российским специалистом стоит задача вернуть «Халл» в Английскую премьер-лигу (АПЛ), которую он покинул по итогам прошлого сезона.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Главный тренер ФК «Барселона» объявил об отставке
- Шевченко мечтает стать тренером «Челси»
- Футболисты «Манчестер Юнайтед» вылетели с розыгрыша Кубка английской лиги
- Главным тренером ФК «Арсенал» назначили Дмитрия Аленичева
- «Челси», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Арсенал» отказались от россиян
Loading...