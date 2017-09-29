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Ученые в Сибири нашли способ удешевить гаджеты

Ученые Красноярского научного центра РАН, Сибирского федерального университета и Московского государственного университета предложили новый способ формирования структуры фотонного кристалла с улучшенными спектральными характеристиками. Об этом сообщает ТАСС.



Данные кристаллы используются в смартфонах и гаджетах, и данный способ позволит удешевить их стоимость.



«Предложенный нашей группой способ позволяет заменить комбинацию нескольких фильтров всего одним элементом. В результате снижаются потери света на оптических элементах. Устройство становится легче, компактнее и дешевле. Это обеспечивает широкие возможности интегрирования элементов в существующие устройства, в том числе в различные гаджеты и смартфоны, рынок которых постоянно растет, а функционал расширяется», — рассказал заместитель директора Института физики им. Л.В. Киренского КНЦ СО РАН Андрей Вьюнышев.

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