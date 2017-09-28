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В Екатеринбурге стартует четвертый этап подключения отопления

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2017. В Екатеринбурге сегодня, 28 сентября 2017 года, стартует четвертый этап подключения теплофикационных магистралей для обеспечения теплоснабжения потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской тепловой компании.



«Часть объектов ЖКХ и большая часть социальных учреждений уже подключена», — сообщают в ЕТК.



В Екатеринбурге сейчас с теплом 4 тыс. 050 домов и 759 социальных объектов: детские сады, школы, объекты медицинского назначения.



«График подключения потребителей может корректироваться в зависимости от технических нюансов подключения и наличия пусковых дефектов, которые устраняются в оперативном режиме. Так, из объектов третьего этапа подключение ряда домов по ул. Бажoва, Луначарского переносится на сегодня — 28.09. С опережением из объектов четвертого этапа подключены дома Ленинского, Кировского, Железнодорожного района, часть домов Верх-Исетского», — говорится в сообщении.



В четвертый этап входят Железнодорожный район: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова. Ленинский район: Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького). Кировский район: Пионерский поселок (Учителей, Сулимова, Д. Зверева, пер. Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская).



Также отопление получат Октябрьский район: Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина. Верх-Исетский район: А. Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, 3 интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

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