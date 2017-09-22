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Правительство РФ утвердило приоритетную программу по поддержке занятости

УрБК, Москва, 22.09.2017. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетной программы по трудоустройству россиян «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Об этом сообщается на сайте кабмина.



Основная цель программы — реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%.



«Не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, уже по результатам первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не ниже, чем на предыдущем месте работы. По результатам реализации приоритетной программы таких работников должно быть не менее 90%», — указано в документе.



Срок реализации программы — с сентября 2017 года по декабрь 2025 года.

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