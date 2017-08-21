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Pony Express приостановила прием новых документов на визу США

УрБК, Москва 21.08.2017. Фирма Pony Express на неопределенное время приостановила прием новых документов на американскую визу. Об этом сообщили РИА «Новости» в компании.



«Сегодня подать документы на визу уже нельзя, посольство приостановило прием документов. Когда ситуация изменится, у нас информации пока нет», — заявили в фирме.



Ранее американское посольство сообщило, что с 23 августа приостановит на неопределенный срок процедуру выдачи неиммиграционных виз США по всей России. Первого сентября эта процедура возобновится, но только в Москве.



Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления. Эти меры в посольстве объяснили сокращением численности сотрудников.

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