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Роспотребнадзор изъял из оборота в Свердловской области 235,3 кг рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За первые шесть месяцев 2017 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области изъяли из оборота 12 партий рыбной продукции объемом 235,34 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Всего за отчетный период было проверено 62 объекта, реализующих и осуществляющих производство рыбной продукции. В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий исследована 121 проба рыбной продукции, в том числе по содержанию фосфатов и глазури.



По содержанию глазури исследовано 55 проб. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 11,1%.



В результате было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Наложено 18 административных штрафов, в том числе 9 — на юридических лиц. В отношении юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда.

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