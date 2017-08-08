Новости дня
Роспотребнадзор изъял из оборота в Свердловской области 235,3 кг рыбной продукции
8 август 2017 (13:09)
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За первые шесть месяцев 2017 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области изъяли из оборота 12 партий рыбной продукции объемом 235,34 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего за отчетный период было проверено 62 объекта, реализующих и осуществляющих производство рыбной продукции. В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий исследована 121 проба рыбной продукции, в том числе по содержанию фосфатов и глазури.
По содержанию глазури исследовано 55 проб. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 11,1%.
В результате было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Наложено 18 административных штрафов, в том числе 9 — на юридических лиц. В отношении юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда.
Всего за отчетный период было проверено 62 объекта, реализующих и осуществляющих производство рыбной продукции. В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий исследована 121 проба рыбной продукции, в том числе по содержанию фосфатов и глазури.
По содержанию глазури исследовано 55 проб. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 11,1%.
В результате было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Наложено 18 административных штрафов, в том числе 9 — на юридических лиц. В отношении юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В I полугодии 2016 года в Свердловской области забраковано 2,2 т рыбной продукции
- В Свердловской области на 0,2% выросло число бракованной рыбной продукции
- В Свердловской области четверть рыбной продукции не соответствует требованиям нормативных документов
- В предприятиях общепита Екатеринбурга 13,7% проб рыбной продукции не соответствуют стандартам качества
- За 2012 год свердловский Роспотребнадзор изъял из продажи 5 тонн забракованной рыбной продукции
Loading...