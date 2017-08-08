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Роспотребнадзор изъял из оборота в Свердловской области 235,3 кг рыбной продукции

8 август 2017 (13:09)

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. За первые шесть месяцев 2017 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области изъяли из оборота 12 партий рыбной продукции объемом 235,34 кг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего за отчетный период было проверено 62 объекта, реализующих и осуществляющих производство рыбной продукции. В рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий исследована 121 проба рыбной продукции, в том числе по содержанию фосфатов и глазури.

По содержанию глазури исследовано 55 проб. Удельный вес неудовлетворительных проб составил 11,1%.

В результате было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. Наложено 18 административных штрафов, в том числе 9 — на юридических лиц. В отношении юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предписания о разработке программ по предотвращению причинения вреда.

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