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ФТС: Отчисления в бюджет РФ за 7 месяцев составили 2,46 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.08.2017. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июле текущего года увеличила перечисления в бюджет РФ на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,461 трлн руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные ФТС.



За июль 2017 года сумма перечислений составила 376,64 млрд руб., увеличившись на 1,6% в годовом выражении.



«За семь месяцев 2017 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,461 трлн руб.», — говорится в сообщении.



Годом ранее показатель составлял 2,331 трлн руб.



По итогам прошлого года ФТС перечислила в бюджет 4,4 трлн руб., план на 2017 год — 4,21 трлн руб.

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