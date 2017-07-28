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Администрация «выдавит» велосипедистов из центра Екатеринбурга
28 июль 2017 (17:32)
Велодорожки на проспекте Ленина в Екатеринбурге еще не успели доделать, а горожане уже выразили свое непринятие проекта. Как раньше писал УрБК, в связи с грядущими международными мероприятиями — Чемпионатом мира по футболу и, может, выставкой ЭКСПО — у Екатеринбурга появились шансы прославиться на весь мир в качестве города с самыми нелепыми велодорожками. И процесс этот, судя по всему, уже начался. Так, их уже высмеивают в буквальном смысле не только местные урбанисты, но и московские.
В частности, в июле Екатеринбург посетил автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман, после чего опубликовал пост о благоустройстве уральской столицы. Не обошел вниманием московский урбанист и новые велодорожки на проспекте Ленина на участке от Московской до Вайнера, которые он назвал «подиумом для одинокого велосипедиста».
«Но ширина дорожки должна позволять комфортно ехать двум велосипедистам — так веселее ехать в компании (это важно), и это позволяет обгонять медленного человека на велосипеде. В итоге на главной улице города будет какой-то подиум для одинокого велосипедиста. Даже старые бордюрные камни больше этой дорожки. И что-то мне подсказывает, что этот променад будет утыкаться в остановку, а не обходить ее. Надо бы отправить кого-то из мэрии в Альметьевск смотреть на хорошую велоинфраструктуру», — пишет блогер.
Напомним, велодорожки на проспекте Ленина поразили горожан прежде всего своей шириной — на большинстве участков она составляет не более 80 см, еще по 10 см с каждой стороны приходятся на бордюры. В администрации утверждают, что велополосы будут односторонними. Направление движения, скорее всего, будет аналогично автомобильному. То есть по четной стороне улицы велосипедисты смогут ехать только в сторону Вайнера, по нечетной — в сторону Московской. Довершается картина неудобными въездами с крутыми поворотами и прерыванием каждые 200 метров из-за перекрестков и остановочных комплексов.
Урбанисты Екатеринбурга уже давно раскритиковали проект, отметив, что администрация города реализует его «для галочки». По словам экспертов, подобные велодорожки удивят и посмешат гостей из любых стран и городов с развитой велоинфраструктурой.
Директор фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова отмечает, что ширина велодорожек на проспекте Ленина аналогична ширине технических тротуаров в городе.
«Оказывается, эта велопрофанация в 1 метр на проспекте Ленина имеет ту же ширину, что и технические тротуары на обочинах. Выходит, что у меня от дома в центр уже «велодорожки» есть и давно? И почему это велосипедистам не приходит в голову ездить по техническим тротуарам? Может, потому, что ширина в 1 метр даже меньше размера велосипедного руля от ручки до ручки? Вчера захватила с собой рулетку. Действительно: и там, и там ширина 1 метр», — написала Лариса Бузунова на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Можно с уверенностью сказать, что ширина дорожки в 1 м. не только не позволит разъехаться едущим друг другу навстречу велосипедистам, но и совершать такие маневры, как обгон и опережение. Тем, кто отважится на них, вряд ли удастся избежать падений и травм. С учетом того, что по велодорожкам будут кататься и дети с родителями, в перспективе они рискуют стать источником постоянных конфликтов между любителями быстрой езды и неторопливыми велосипедистами.
У ряда общественников подобный проект создает ощущение, что целью администрации города было не создать комфортную инфраструктуру для велосипедистов, а, наоборот, избавиться от них на центральной улице. Ведь согласно пункту 24.1 Правил дорожного движения, велосипедисты старше 14 лет обязаны ездить по велодорожкам при их наличии. Если же они выберут для движения обочину проезжей части или тротуар, им грозит штраф.
«За нарушение требований Правил дорожного движения РФ велосипедисты несут ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение административного штрафа в размере 800 руб.», — прокомментировали УрБК в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Если нарушение ПДД велосипедистом при этом создаст помехи для движения других транспортных средств, то штраф уже составит 1 тыс. руб. согласно статье 12.30 КоАП РФ.
Вполне логично предположить, что ГИБДД Екатеринбурга не сможет игнорировать массовое нарушение ПДД велосипедистами на центральной улице города. Как сейчас инспекторы периодически штрафуют за проезд на велосипедах по пешеходным переходам, так под их внимание попадут и другие нарушения.
При таком раскладе проезд по велодорожке попросту невозможен и опасен, а движение по другим участкам грозит ощутимым штрафом. Можно уже сейчас спрогнозировать, что велосипедисты в итоге предпочтут объезжать проспект Ленина стороной.
В частности, в июле Екатеринбург посетил автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман, после чего опубликовал пост о благоустройстве уральской столицы. Не обошел вниманием московский урбанист и новые велодорожки на проспекте Ленина на участке от Московской до Вайнера, которые он назвал «подиумом для одинокого велосипедиста».
«Но ширина дорожки должна позволять комфортно ехать двум велосипедистам — так веселее ехать в компании (это важно), и это позволяет обгонять медленного человека на велосипеде. В итоге на главной улице города будет какой-то подиум для одинокого велосипедиста. Даже старые бордюрные камни больше этой дорожки. И что-то мне подсказывает, что этот променад будет утыкаться в остановку, а не обходить ее. Надо бы отправить кого-то из мэрии в Альметьевск смотреть на хорошую велоинфраструктуру», — пишет блогер.
Напомним, велодорожки на проспекте Ленина поразили горожан прежде всего своей шириной — на большинстве участков она составляет не более 80 см, еще по 10 см с каждой стороны приходятся на бордюры. В администрации утверждают, что велополосы будут односторонними. Направление движения, скорее всего, будет аналогично автомобильному. То есть по четной стороне улицы велосипедисты смогут ехать только в сторону Вайнера, по нечетной — в сторону Московской. Довершается картина неудобными въездами с крутыми поворотами и прерыванием каждые 200 метров из-за перекрестков и остановочных комплексов.
Урбанисты Екатеринбурга уже давно раскритиковали проект, отметив, что администрация города реализует его «для галочки». По словам экспертов, подобные велодорожки удивят и посмешат гостей из любых стран и городов с развитой велоинфраструктурой.
Директор фонда «Город.PRO» Лариса Бузунова отмечает, что ширина велодорожек на проспекте Ленина аналогична ширине технических тротуаров в городе.
«Оказывается, эта велопрофанация в 1 метр на проспекте Ленина имеет ту же ширину, что и технические тротуары на обочинах. Выходит, что у меня от дома в центр уже «велодорожки» есть и давно? И почему это велосипедистам не приходит в голову ездить по техническим тротуарам? Может, потому, что ширина в 1 метр даже меньше размера велосипедного руля от ручки до ручки? Вчера захватила с собой рулетку. Действительно: и там, и там ширина 1 метр», — написала Лариса Бузунова на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Можно с уверенностью сказать, что ширина дорожки в 1 м. не только не позволит разъехаться едущим друг другу навстречу велосипедистам, но и совершать такие маневры, как обгон и опережение. Тем, кто отважится на них, вряд ли удастся избежать падений и травм. С учетом того, что по велодорожкам будут кататься и дети с родителями, в перспективе они рискуют стать источником постоянных конфликтов между любителями быстрой езды и неторопливыми велосипедистами.
У ряда общественников подобный проект создает ощущение, что целью администрации города было не создать комфортную инфраструктуру для велосипедистов, а, наоборот, избавиться от них на центральной улице. Ведь согласно пункту 24.1 Правил дорожного движения, велосипедисты старше 14 лет обязаны ездить по велодорожкам при их наличии. Если же они выберут для движения обочину проезжей части или тротуар, им грозит штраф.
«За нарушение требований Правил дорожного движения РФ велосипедисты несут ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях. В соответствии со статьей 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение административного штрафа в размере 800 руб.», — прокомментировали УрБК в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Если нарушение ПДД велосипедистом при этом создаст помехи для движения других транспортных средств, то штраф уже составит 1 тыс. руб. согласно статье 12.30 КоАП РФ.
Вполне логично предположить, что ГИБДД Екатеринбурга не сможет игнорировать массовое нарушение ПДД велосипедистами на центральной улице города. Как сейчас инспекторы периодически штрафуют за проезд на велосипедах по пешеходным переходам, так под их внимание попадут и другие нарушения.
При таком раскладе проезд по велодорожке попросту невозможен и опасен, а движение по другим участкам грозит ощутимым штрафом. Можно уже сейчас спрогнозировать, что велосипедисты в итоге предпочтут объезжать проспект Ленина стороной.
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