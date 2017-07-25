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ММК подтвердил соответствие своего индустриально парка требованиям федерального законодательства

УрБК, Магнитогорск, 25.07.2017. Дочернее общество ПАО «ММК» — ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» — подтвердило соответствие созданного индустриально парка и управляющей компании требованиям федерального законодательства в целях применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Соответствующий приказ был подписан 21 июля 2017 года министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба компании.



«Подтверждение соответствия требованиям федерального законодательства дает возможность ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» начиная с 01.08.2017 предоставлять резидентам налоговые региональные льготы: обнуление ставки налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль на 3,5% в части региональной составляющей. На сегодняшний день территория индустриального парка является единственной промышленной площадкой в городе Магнитогорске, обладающей льготным налоговым статусом», — говорится в сообщении.



Индустриальный парк создан на базе калибровочной площадки ОАО «ММК-МЕТИЗ». В настоящее время резидентами парка являются восемь компаний, которые представляют различные отраслевые сегменты (металлопереработка, машиностроение, светотехника, сервисные услуги) и занимают 8 тыс. кв. м. производственных площадей.



Индустриальный парк обладает всеми необходимыми видами и свободными объемами энергоресурсов для быстрого начала любого промышленного производства как для представителей малого и среднего бизнеса, так и для крупных якорных резидентов. К концу 2019 года территория индустриального парка увеличится с 9,5 га до 65 га.

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