Безбагажные авиаперелеты не защитят туристов

Госдума приняла в третьем чтении предложенные правительством поправки в Воздушный кодекс, которые делают необязательной возможность бесплатного провоза багажа при невозвратных авиабилетах. Авторы инициативы обосновывают ее заинтересованностью потребителей в удешевлении перелета и необходимостью развивать рынок лоукостеров в России. Однако эксперты полагают, что с большой вероятностью закон спровоцирует не снижение, а рост финансовой нагрузки для большинства туристов за счет дополнительной оплаты багажа. В этом случае недорогая авиаперевозка останется мифом, и привлечь дополнительных игроков в лоукост-сегмент за счет увеличения спроса не удастся.Отметим, что сегодня минимальная бесплатная норма провоза вещей в багаже или в ручной клади составляет 10 кг на одного пассажира. Это требование поправки в Воздушный кодекс сохраняют только для возвратных авиабилетов, а невозвратный тариф «может не предусматривать» его в части сдаваемого багажа. При этом перевозчик вправе самостоятельно устанавливать нормы для бесплатного провоза ручной клади и ее габариты.По словам экспертов, уже сегодня нечеткость законодательства в данной сфере приводит к злоупотреблениям со стороны некоторых авиакомпаний. В результате тарифы, позиционируемые как максимально низкие, обходятся туристам дороже обыкновенных.«Если вы летите не на полдня, совсем без вещей обойтись практически невозможно. При этом отправиться на лоукостере с оплатой багажа оказывается дороже примерно на 20%, чем воспользоваться обычной перевозкой. Так, за пакет с верхней одеждой, снятой пассажиром в аэропорту, авиакомпания «Победа» просит порядка полутора тысяч рублей. В этом я вижу цинизм и вымогательство денег за каждую опцию», — отмечает генеральный директор ГК «Виста» Олег Хигер.Данную проблему, по мнению представителей турбизнеса, могло бы решить увеличение конкуренции среди лоукостеров. Если закон, делающий не обязательным бесплатный багаж, действительно приведет к снижению стоимости билетов и росту спроса на них, это привлечет в лоукост-сегмент новых игроков, которые будут стимулировать друг друга удешевлять перелет.«По замыслу авторов поправок, изменения приведут к уменьшению стоимости перевозки: компаниям не придется обслуживать багаж, и они исключат эти расходы из тарифа. Таким образом, туристы не будут, условно говоря, оплачивать багаж соседа, как это происходит сейчас. В данном смысле инициатива вполне разумна. Она может стать шагом к решению основной задачи — созданию конкуренции среди лоукостеров, которая будет стимулировать снижение цен на перелет и рост качества услуг», — полагает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.В то же время участники туристического рынка сомневаются, что авиакомпании пойдут на снижение тарифов. Более вероятно, что они просто потребуют у покупателей невозвратных билетов дополнительно оплачивать багаж.«Шансов, что снизят цены на билеты, нет. Это лазейка, чтобы по отдельности дороже продавать услуги. Я считаю, что поправки не защищают граждан и будут работать только в пользу авиаперевозчиков», — пояснил Олег Хигер.«По сути, это лоббирование коммерческих интересов лоукостеров, и в первую очередь «Победы». Законодатели говорят о снижении стоимости перелета, но реально туристов ждет ее повышение. Никто вычитать обслуживание багажа из тарифа не станет. Это очередной недоработанный закон, который противоречит Федеральным авиационным правилам РФ. Первая же практика покажет, что он только усугубит неразбериху на рынке», — отметил член экспертного совета при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вадим Винер.Таким образом, по мнению ряда экспертов, в 2018 году весеннее-летний сезон может неприятно удивить потребителей туруслуг очередным повышением финансовой нагрузки. Поправки в Воздушный кодекс вступят в силу через 60 дней после официального опубликования, то есть еще до Нового года. В мае к ним добавится курортный сбор, необходимость оплачивать который законодательно подтверждена для всех организованных туристов в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Участники рынка сомневаются, что граждане в период кризиса оценят такую «защиту» их интересов.