Свердловские страховщики несут убытки из-за ОСАГО

По итогам первых трех месяцев 2017 года убыток по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в Свердловской области составил 102,3%. Между тем, согласно закону об ОСАГО, чтобы деятельность страховой компании была безубыточной, коэффициент в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. При таком положении вещей многие участники рынка рискуют столкнуться с нехваткой капитала, ликвидности и резервов для продолжения деятельности. В связи с этим страховщики заявляют о необходимости повысить тарифы на полисы ОСАГО.Как говорится в исследовании «АльфаСтрахования», на конец I квартала 2016 года в России было 36 регионов, где убыточность превышала 100%. То есть там, где страховая компания начала значительно больше выплачивать, чем собирала. На конец марта 2017 года число таких регионов составило уже 49.«Сейчас в полис ОСАГО закладывается огромный дисбаланс между стоимостью запчастей, выплатами «серым» автоюристам и деньгами, что получает страховая компания, и на которые она должна не только создать резервы будущих выплат, но и сформировать зарплатный фонд, оплатить офис, интернет и обеспечить всю необходимую для работы ОСАГО и компании в целом инфраструктуру», — отмечает руководитель управления андеррайтинга обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров.По его словам, существует достаточно много «токсичных» регионов, где страховые компании несут огромные убытки из-за деятельности автоюристов и роста цен на запчасти и стоимость работ. По данным автосервисов, многие запчасти за последние три года выросли в цене на десятки процентов. Если тарифы не повысят, то многие участники рынка рискуют столкнуться с нехваткой капитала, ликвидности и резервов для продолжения деятельности, уверяет эксперт.Подобного мнения придерживается председатель Союза страховщиков Уральского региона «Белый соболь» Олег Цыпулин.«Убыточность ОСАГО в Свердловской области можно объяснить, во-первых, удорожанием судебных издержек и большими расходами на оплату услуг автоюристов. Во-вторых, это обусловлено достаточно сложной ситуацией на дорогах, которая связана с эксплуатацией транспортных средств. В последний раз тарифы ОСАГО в России повышались в прошлом году. Однако, учитывая текущий уровень убыточности страховых компаний, этого явно недостаточно. Из этой ситуации может быть два возможных выхода. Первый — регулирование деятельности автоюристов и судебного порядка рассмотрения споров. Второй — повышение тарифов. Пока никаких явных признаков того, что они будут увеличены, не наблюдается», — сообщил Олег Цыпулин.По его словам, в настоящее время идут активные консультации страховщиков с Банком России, которые нацелены на повышение рентабельности ОСАГО.Согласно прогнозам Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2017 году российские страховщики могут получить 21 млрд руб. убытка по ОСАГО.«I квартал 2017 года показал, что мы собрали около 90 млрд руб. по кварталу, а выплатили около 100 млрд руб. Это без учета расходов на ведение дел и тех резервов, которые Центральный банк обязывает делать автостраховщиков. Если все посчитать, то страховщики по этому году должны принести минус 21 млрд руб.», — заявил президент РСА Игорь Юргенс.По оценкам Российского союза автостраховщиков, убыток страховщиков по договорам ОСАГО, заключенным в 2016 году, составит 12,3 млрд руб. — с учетом того, что выплаты по полисам прошлого года будут продолжаться несколько лет. Основной причиной убыточности является деятельность криминальных и недобросовестных автоюристов. По мнению Игоря Юргенса, они вывели с рынка порядка 40 млрд руб.Таким образом, в ближайшее время вряд ли можно прогнозировать улучшение ситуации в этом сегменте страхового рынка. Скорее всего, расходы участников рынка ОСАГО будут расти, а тарифы останутся на прежнем уровне. Соответственно, убытки свердловских страховщиков будут продолжать расти.