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В Магнитогорске при поддержке ММК состоится традиционный велопробег до Банного

22 июля состоится IX велогонка по маршруту от памятника «Первая палатка» (площадь Свердлова) до ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (озеро Банное). Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината (ММК).



Традиционный велопробег посвящен Дню города Магнитогорска, Дню металлурга и 85-летию ММК. Организаторами соревнований выступают управление по физической культуре, спорту и туризму администрации города, ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», МБУ «Спортивный клуб МСТК», Федерация велосипедного спорта г. Магнитогорска при содействии МГМОО «Союз молодых металлургов» и 2 GIS Магнитогорск.



Протяженность велогонки — 42 километра. Впервые состязания были организованы в 2009 году к 80-летию Магнитогорска. Тогда в них приняли всего 178 человек. С каждым годом велопробег становился все более популярным среди спортсменов Челябинской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан. В прошлом году на старт вышли 406 велосипедистов, и, судя по количеству предварительных заявок, есть все основания полагать, что в этом году соревнования буду еще более массовыми.



Велогонка будет проводиться среди мужчин и женщин в двух классах — «Спортсмены» и «Любители». В группе «Любители» шесть возрастных категорий мужчин и четыре — женщин. В классе «Спортсмены» соревнования проводятся в личном зачёте среди мужчин и женщин, разделение на возрастные группы отсутствует. Участники, занявшие призовые места, получат дипломы, медали, кубки и памятные подарки.



К участию в соревнованиях допускаются лица от 18 лет и старше, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и полис страхования граждан от несчастных случаев. В целях безопасности участников обязательно наличие на старте и использование на трассе во время велогонки велосипедного шлема.С участника берется расписка о личной ответственности за свою жизнь и здоровье.



Заявки на участие в велогонке принимаются до 21 июля с 10:00 до 17:00 часов в управлении физкультуры, спорта и туризма администрации города по адресу: Октябрьская 5/1, 14 кабинет.



Также можно зарегистрироваться непосредственно перед проведением состязаний 22 июля с 08:00 до 09:30 на площадке у памятника Первой палатке на площади Свердлова. В 9:45 состоится официальное открытие мероприятия, в 10:00 — старт велогонки. Контрольное время на преодоление дистанции — 3 часа. В 13.30 на ГЛЦ «Металлург — Магнитогорск» начнется награждение победителей.

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