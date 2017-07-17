Снижение НДС для отелей: эффект под вопросом

Комитет Совета Федерации по социальной политике утвердил рекомендации экспертного совета по туризму в области решения проблем въездного туризма. В частности, сенаторы предлагают уменьшить ставку НДС на гостиничные услуги с 18% до 10%. Авторы инициативы считают, что данная мера поможет снизить среднюю стоимость услуг размещения, что приведет к росту въездного турпотока в регионах и повышению привлекательности гостиничного бизнеса для инвесторов. Между тем, по мнению уральских экспертов, подобное решение вряд ли привлечет россиян и иностранцев в Свердловскую область для отдыха и экскурсий.Участники рынка отмечают, что при уменьшении налоговой нагрузки на отельный бизнес цены в гостиницах Екатеринбурга если и снизятся, то несущественно, и это не повлияет на интерес гостей к региону.«Для туристов бизнес никогда не снизит цены при наличии спроса. Это возможно только за счет роста конкуренции между гостиницами уральской столицы», — считает генеральный директор конгрессно-туристического холдинга «Визит Урал-Сибирь» Оксана Трофимова-Ниденталь.По словам исполнительного директора Клуба отельеров Свердловской области Виктора Салина, небольшая корректировка цен возможна только в крупных отелях, налогообложение которых осуществляется по обычной схеме. Однако большинство гостиниц пользуются упрощенной системой, на которую изменение размера НДС никак не повлияет.Более того, на сегодняшний день привлечь в регион туристов только за счет снижения цен на размещение вряд ли возможно, а при существующем объеме турпотока необходимость в дополнительном номерном фонде возникает лишь в очень короткий период.«В Екатеринбурге средняя загруженность отелей сегодня составляет 64-67%. Это неплохой показатель, но о нехватке средств размещения речь не идет. Она ощущается только несколько дней в году во время проведения «Иннопрома». Поэтому нет необходимости искусственно стимулировать инвесторов», — полагает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.«Турпоток в уральскую столицу невелик, и предпосылок для его роста нет. Мы выходили на рынок Москвы с предложением пакетных туров в Свердловскую область по очень привлекательным ценам — они могли отличаться в несколько раз от обычной стоимости аналогичного набора услуг. Но пакет не был востребован у потребителя. Поэтому я думаю, что если цены в отелях немного уменьшатся, к росту числа гостей региона это не приведет», — рассказал Виктор Салин.В то же время ряд экспертов отмечают, что снижение НДС при определенных условиях может повлиять на ситуацию в сфере делового туризма. По словам Оксаны Трофимовой-Ниденталь, именно это направление дает Екатеринбургу наибольшее число гостей, и сегодня его стоит развивать путем строительства конгресс-отелей нового формата.«Когда в Екатеринбурге проводятся крупные конгрессы, их участников негде размещать так, чтобы все жили в одном месте и там же работали. Собирать людей по городу из разных гостиниц неудобно и несовременно. Поэтому мы упускаем свои возможности по въездному турпотоку, отдавая их другим городам и регионам — Уфе, Казани, Сочи. Если правительство Свердловской области станет способствовать проведению большего числа деловых мероприятий, столь существенное снижение налоговой ставки может привлечь инвесторов к строительству конгресс-отелей. Тогда и в периоды «Иннопрома», а также прочих масштабных событий вплоть до «ЭКСПО-2025», проблема размещения участников и посетителей будет решена», — пояснила директор холдинга «Визит Урал-Сибирь».Таким образом, участники рынка по-разному оценивают эффективность возможного снижения ставки НДС для гостиничного бизнеса. Однако все они отмечают, что данная мера сама по себе не сможет существенно изменить ситуацию в сфере обеспечения въездного турпотока в Свердловскую область. Наилучший результат может быть достигнут в сфере делового туризма, но здесь инвесторов будет тормозить недостаток крупных деловых мероприятий, которые бы оправдали строительство новых конгресс-отелей.