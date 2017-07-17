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На ЕВРАЗ НТМК ввели в эксплуатацию участок зачистки круглого проката

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В крупносортном цехе ЕВРАЗ НТМК запустили в эксплуатацию участок зачистки круглого проката. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Техническое перевооружение позволит удвоить производственную мощность участка, повысить качество зачистки металла, и расширить сортамент продукции. Эти шаги призваны укрепить позиции комбината в перспективном сегменте трубной заготовки.



В торжественном мероприятии приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.



«Этот проект направлен на повышение эффективности производства, и команда хорошо с ним справилась. Впереди у нас еще много интересных инициатив, которые позволят комбинату развиваться», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Максим Андриасов.



«У нас сложилась хорошая традиция: отмечать День металлурга запуском новых производственных объектов. Современная линия по обработке трубной заготовки позволит нам улучшить качество нашей продукции и полностью удовлетворить требования заказчиков», — добавил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



Техническое перевооружение продолжалось в течение года. За это время в крупносортном цехе смонтировали вторую технологическую линию для обработки круглой заготовки. Здесь установлен дробеметный комплекс для полного удаления окалины с поверхности заготовок, станок для зачистки дефектов и транспортная система, которая обеспечит накопление и перемещение заготовок между агрегатами.



Новое оборудование интегрировано в технологическую цепочку с единым программным управлением и логистикой. Очистку рабочего пространства от абразивной пыли обеспечивают две аспирационные установки.



Технические характеристики новой линии — мощность более 120 тыс. т заготовки в год. Инвестиции в проект составили около 160 млн руб.



На новой линии будут обрабатывать круглые заготовки диаметром от 70 до 250 мм. Это открывает ЕВРАЗ НТМК широкие возможности для освоения трубной заготовки больших диаметров: 160, 180, 220-250 мм.

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