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Депутаты Госдумы утвердили штрафы для киберпреступников в размере до 1 млн рублей

УрБК, Москва, 12.07.2017. Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», который ужесточает наказания для киберпреступников. Документ опубликован на сайте ГД РФ.



Отныне за нарушения закона виновникам грозит штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до 10 лет.



«Документ устанавливает основные принципы обеспечения КИИ, полномочия государственных органов в этой сфере, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ», — говорится в сообщении.



Отмечается, что владельцы таких объектов обязаны будут информировать государственные органы о компьютерных инцидентах, предотвращать неправомерные попытки доступа к данным, а также обеспечивать возможность восстановления КИИ за счет создания резервных копий информации.



В соответствии с принятым законопроектом, собственниками или арендаторами объектов КИИ могут быть только российские юридические лица или индивидуальные предприниматели. Каждому объекту присвоят определенную категорию значимости, будет сформирован специальный реестр.



Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

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