Новости дня
Депутаты Госдумы утвердили штрафы для киберпреступников в размере до 1 млн рублей
12 июль 2017 (17:27)
УрБК, Москва, 12.07.2017. Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ», который ужесточает наказания для киберпреступников. Документ опубликован на сайте ГД РФ.
Отныне за нарушения закона виновникам грозит штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до 10 лет.
«Документ устанавливает основные принципы обеспечения КИИ, полномочия государственных органов в этой сфере, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что владельцы таких объектов обязаны будут информировать государственные органы о компьютерных инцидентах, предотвращать неправомерные попытки доступа к данным, а также обеспечивать возможность восстановления КИИ за счет создания резервных копий информации.
В соответствии с принятым законопроектом, собственниками или арендаторами объектов КИИ могут быть только российские юридические лица или индивидуальные предприниматели. Каждому объекту присвоят определенную категорию значимости, будет сформирован специальный реестр.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Отныне за нарушения закона виновникам грозит штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до 10 лет.
«Документ устанавливает основные принципы обеспечения КИИ, полномочия государственных органов в этой сфере, а также права, обязанности и ответственность лиц, владеющих объектами КИИ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что владельцы таких объектов обязаны будут информировать государственные органы о компьютерных инцидентах, предотвращать неправомерные попытки доступа к данным, а также обеспечивать возможность восстановления КИИ за счет создания резервных копий информации.
В соответствии с принятым законопроектом, собственниками или арендаторами объектов КИИ могут быть только российские юридические лица или индивидуальные предприниматели. Каждому объекту присвоят определенную категорию значимости, будет сформирован специальный реестр.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Депутаты Госдумы приняли закон о коллекторах
- Депутаты начали работу над законопроектом о возврате зимнего времени
- Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи sim-карт на улицах
- Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий стократный штраф за взятки
- В России вводится уголовная ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг
Loading...