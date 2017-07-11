Неинтересные ПИФы

Нынешний 2017 год обещает стать одним из самых непростых для российского рынка паевых инвестиционных фондов. С самого начала года на этот сегмент оказывали давление сразу несколько важных экономических показателей, таких как индекс ММВБ, котировки на нефть, а также отток средств нерезидентов. В результате за последние шесть месяцев количество фондов, работающих в убыток, выросло на 47. На конец июня 2017 года в минусе оказалось сразу 127 ПИФов.По мнению экспертов, основной причиной падения доходности паевых инвестиционных фондов является то, что большой интерес инвесторов в первой половине 2017 года вызывали фонды облигаций.«Дело в том, что снижение ставок по депозитам заставляет людей искать альтернативу, которая позволит вложить средства с низкими рисками, но с доходностью выше, чем по депозиту. Таким инструментом являются облигации. При этом гражданам сложно выбрать конкретные бумаги, в результате чего им проще и спокойнее вложить средства в фонды облигаций. Да, доходность будет немного ниже прямого вложения в облигации, однако это позволит инвестору не тратить время на наблюдение за рынком», — считает аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич.При этом, по его словам, из фондов акций в течение первой половины года наметился отток, а приток наблюдался лишь в январе и феврале, а также июне.«Это связано с тем, что рынок акций показывал негативную динамику, что не способствовало притоку средств в соответствующие фонды», — сказал Б. Зварич.По итогам I полугодия 2017 года тройку лидеров по доходности возглавил ПИФ, работающий с информационными технологиями — «Сбербанк — Глобальный Интернет» управляющей компании «Сбербанк Управление Активами». Его прибыль за первые 6 месяцев года выросла на 29,84%. В портфель данного фонда включаются акции и АДР/ГДР ликвидных и крупных интернет-компаний, а также паи глобальных биржевых индексных фондов (ETF) на интернет-сектор.На втором месте ПИФ «Управление Сбережениями — Азия» (УК «Управление Сбережениями») — рост на 17,88%. Средства фонда инвестируются в ликвидные бумаги биржевого фонда MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund, обращающиеся на зарубежных биржах.На третьем месте по доходности оказался фонд «Альфа-Капитал Технологии» управляющей компании «Альфа-Капитал». Доходность этого ПИФа по итогам I полугодия составила 16,49%. Фонд работает на долгосрочных инвестициях в акции компаний группы hi-tech, имеющих значительный потенциал роста.В это же время уже на протяжении 6 месяцев самым убыточным паевым инвестиционным фондом остается «Газпромбанк — Нефть» управляющей компании «Газпромбанк — Управление активами». Падение его доходов за I полугодие 2017 года составило 19,4%. Вложение в ПИФ подразумевает вкладывание средств в рублевый эквивалент цены на нефть. Активы фонда составляют акции биржевого фонда (ETF) PowerShares DB Oil Fund. Стоимость пая изменяется пропорционально рублевой стоимости нефти.На втором месте по убыточности оказался ПИФ «Максвелл Капитал» управляющей компании «Максвелл Капитал Менеджмент». Его доход с начала года упал на 17,42%. Фонд ориентирован на вложения в различные классы инструментов: акции — в периоды уверенного роста рынка акций, облигации — в периоды нестабильности.Замыкает тройку аутсайдеров вновь «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» УК «Райффайзен Капитал». За первые три месяца его убыток составил 16,6%.Между тем, несмотря на явную отрицательную динамику на рынке паевых инвестиционных фондов в первой половине 2017 года, аналитики уверены, что конец года станет для них более удачным.«Во второй половине года ситуация может измениться, и интерес к фондам, инвестирующим в акции, вырастет. Не исключается рост рынка энергоносителей и возвращения нефти марки Brent выше отметки 50 долл. США за баррель, что будет способствовать подъему российского фондового рынка. А значит, и фонды акций будут привлекать к себе повышенное внимание. При этом фонды акций также сохранят и упрочат свои позиции», — считает аналитик Б. Зварич.На сегодняшний день, несмотря на отрицательную динамику на рынке ПИФов, эксперты продолжают сохранять позитивные прогнозы относительно этого года. Но пока данный сегмент инвестиций остается малопривлекательным для населения, в то время как интерес к облигациям продолжает расти на фоне падения процентных ставок по банковским вкладам.