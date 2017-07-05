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Горячие «узбекские» парни
5 июль 2017 (16:17)
В Екатеринбурге разгорелся скандал между двумя крупными рестораторами. На этот раз в центре внимания оказались два заведения, работающих в формате «чайхана», — «PLOV project» и недавно открывшийся «GRAND Урюк». Публичное выяснение отношений в очередной раз показало, насколько обострилась борьба за клиентуру в предприятиях общепита на фоне кризиса и экспансии федеральных проектов в регионы.
Операционный директор сети ресторанов «PLOV project» Руслан Мухаметшин на своей странице в соцсети поделился с пользователями крайне негативным впечатлением о новом ресторане средиземноморской и восточной кухни «GRAND Урюк». По словам Р. Мухаметшина, он посетил заведение вместе со своими коллегами из «PLOV project» исключительно как простой гость.
«Зачем? Этот вопрос мучал меня все время, которое мы с командой PLOV project провели в Гранд Урюке. Зачем было приходить в Екатеринбург с такой не нужной никому концепцией, зачем нет навигации в лифте, зачем открывать недостроенный ресторан, зачем привозить таджикскую команду открытия (или они просто остались после стройки?), зачем кальянщик-гастарбайтер ведёт себя так, как будто он купил себе этот ресторан вместе с ТЦ, зачем пытаться выдать за лагман — лечо из болгарского перца с лапшой качества как у Роллтон», — говорится в сообщении Р. Мухаметшина (орфография и пунктуация автора сохранены).
Также на своей странице он высказал недовольство маленькими порциями шашлыка и посетовал на нарушение правил приготовления традиционных восточных блюд.
«Зачем отправлять людей из премиального ресторана в туалет ТЦ, зачем гастарбайтер спит на диване заведения, зачем так криво повешена мыльница и так коряво подключена сантехника в туалете, зачем 4 рулона туалетной бумаги с санузле, который как бы не работает, и нет ни одного полотенца, зачем приборы сервируются на салфетке», — написал Р. Мухаметшин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Но больше всего его поразила цена, которую компания заплатила за вечер в «GRAND Урюк» — 12 тыс. руб.
К своему комментарию Р. Мухаметшин прикрепил около 30 фотографий и отметил, что разочарован тем, как федеральные сети строят свой бизнес в Екатеринбурге. При этом он особо подчеркнул, что все его замечания являются лишь частным мнением.
Отметим, что «GRAND Урюк» вышел на рынок Екатеринбурга чуть больше месяца назад — 20 мая 2017 года. Он расположился на двух этажах элитной галереи Vanzetti. Заведение входит в московскую ресторанную сеть «Урюк», которая принадлежит предпринимателю Антону Винеру. Помимо Екатеринбурга рестораны сети располагаются в Москве, Казани, Лондоне, Дубае и других городах. Объем инвестиций в уральский проект составил 2,3-2,5 тыс. долл. США на 1 кв. м. В основе меню заведения лежит узбекская кухня, а средний чек составляет 1,5 тыс. руб.
Подписчики Р. Мухаметшина разделились на два лагеря: одни всячески поддерживали представителя «PLOV project», делясь своими примерами неудачного похода в «GRAND Урюк», другие же осудили его за несоблюдения профессиональной этики.
«А в среде рестораторов профессиональной этики не существует? Нет, ну вот я представил, как пришел бы к коллегам-юристам, а потом публично их выругал и счет за их услуги выставил на всеобщее обозрение», — высказался в комментарии к одной из фотографий отчета партнер в юридической фирме «НБ Консалтинг» Николай Бабушкин, (орфография и пунктуация автора сохранены).
В свою очередь, директор по развитию и франчайзингу ресторанов «GRAND Урюк» Сергей Миночкин лишь поблагодарил Р. Мухаметшина «за пиар» и пообещал выплатить ему премию в размере 50 тыс. руб. за фотосессию.
Между тем, по словам владельца ГК «Ресторан» Олега Ананьева, руководство «GRAND Урюк» должно прислушаться к мнению профессионала, который знает нюансы работы на уральском рынке.
«Это не попытка пиара со стороны «PLOV project», а просто мнение профессионала. У нас маленький город, и все, даже маленькие явления, у всех на виду. Это серьезная заявка на то, что управляющим и инвесторам нужно обратить внимание на минусы в работе заведения. Даже если комментарий необъективный, не будет вредно еще раз все проверить», — сказал О. Ананьев.
Стоит отметить, что «GRAND Урюк» — не первый представитель крупной федеральной сети, который попал под волну негативных отзывов. Ранее в декабре 2016 года в Екатеринбурге открылся ресторан Eshak шоумена Сергея Светлакова. Жители города не раз высказывали мнение о низком качестве обслуживания и необоснованно высоких ценах.
«Формат «чайханы» — не то заведение, которое можно запускать по франшизе. Франчайзинг подразумевает под собой четкий свод правил: один дизайн, единое небольшое меню, определенные должностные инструкции, технологические процессы и так далее. А «чайхана» — это очень сложный проект. Здесь очень большое значение имеет кадровый вопрос и авторский надзор. Инвестор должен быть в курсе всех процессов, которые происходят в заведении. Рестораны Eshak и «GRAND Урюк» — это два примерно одинаковых проекта. Их проблема в том, что они, с одной стороны, переоценили Екатеринбург, установив слишком высокие цены, а с другой — недооценили город, опустив планку по обслуживанию и приготовлению пищи», — сказала О. Ананьев.
Получит ли продолжение скандал между двумя заведениями, пока непонятно. Другой вопрос, что в условиях финансово-экономического кризиса он показал, насколько обострилась борьба за клиентуру в предприятиях общепита. Тем более на фоне активной экспансии федеральных сетей в регионы.
Операционный директор сети ресторанов «PLOV project» Руслан Мухаметшин на своей странице в соцсети поделился с пользователями крайне негативным впечатлением о новом ресторане средиземноморской и восточной кухни «GRAND Урюк». По словам Р. Мухаметшина, он посетил заведение вместе со своими коллегами из «PLOV project» исключительно как простой гость.
«Зачем? Этот вопрос мучал меня все время, которое мы с командой PLOV project провели в Гранд Урюке. Зачем было приходить в Екатеринбург с такой не нужной никому концепцией, зачем нет навигации в лифте, зачем открывать недостроенный ресторан, зачем привозить таджикскую команду открытия (или они просто остались после стройки?), зачем кальянщик-гастарбайтер ведёт себя так, как будто он купил себе этот ресторан вместе с ТЦ, зачем пытаться выдать за лагман — лечо из болгарского перца с лапшой качества как у Роллтон», — говорится в сообщении Р. Мухаметшина (орфография и пунктуация автора сохранены).
Также на своей странице он высказал недовольство маленькими порциями шашлыка и посетовал на нарушение правил приготовления традиционных восточных блюд.
«Зачем отправлять людей из премиального ресторана в туалет ТЦ, зачем гастарбайтер спит на диване заведения, зачем так криво повешена мыльница и так коряво подключена сантехника в туалете, зачем 4 рулона туалетной бумаги с санузле, который как бы не работает, и нет ни одного полотенца, зачем приборы сервируются на салфетке», — написал Р. Мухаметшин (орфография и пунктуация автора сохранены).
Но больше всего его поразила цена, которую компания заплатила за вечер в «GRAND Урюк» — 12 тыс. руб.
К своему комментарию Р. Мухаметшин прикрепил около 30 фотографий и отметил, что разочарован тем, как федеральные сети строят свой бизнес в Екатеринбурге. При этом он особо подчеркнул, что все его замечания являются лишь частным мнением.
Отметим, что «GRAND Урюк» вышел на рынок Екатеринбурга чуть больше месяца назад — 20 мая 2017 года. Он расположился на двух этажах элитной галереи Vanzetti. Заведение входит в московскую ресторанную сеть «Урюк», которая принадлежит предпринимателю Антону Винеру. Помимо Екатеринбурга рестораны сети располагаются в Москве, Казани, Лондоне, Дубае и других городах. Объем инвестиций в уральский проект составил 2,3-2,5 тыс. долл. США на 1 кв. м. В основе меню заведения лежит узбекская кухня, а средний чек составляет 1,5 тыс. руб.
Подписчики Р. Мухаметшина разделились на два лагеря: одни всячески поддерживали представителя «PLOV project», делясь своими примерами неудачного похода в «GRAND Урюк», другие же осудили его за несоблюдения профессиональной этики.
«А в среде рестораторов профессиональной этики не существует? Нет, ну вот я представил, как пришел бы к коллегам-юристам, а потом публично их выругал и счет за их услуги выставил на всеобщее обозрение», — высказался в комментарии к одной из фотографий отчета партнер в юридической фирме «НБ Консалтинг» Николай Бабушкин, (орфография и пунктуация автора сохранены).
В свою очередь, директор по развитию и франчайзингу ресторанов «GRAND Урюк» Сергей Миночкин лишь поблагодарил Р. Мухаметшина «за пиар» и пообещал выплатить ему премию в размере 50 тыс. руб. за фотосессию.
Между тем, по словам владельца ГК «Ресторан» Олега Ананьева, руководство «GRAND Урюк» должно прислушаться к мнению профессионала, который знает нюансы работы на уральском рынке.
«Это не попытка пиара со стороны «PLOV project», а просто мнение профессионала. У нас маленький город, и все, даже маленькие явления, у всех на виду. Это серьезная заявка на то, что управляющим и инвесторам нужно обратить внимание на минусы в работе заведения. Даже если комментарий необъективный, не будет вредно еще раз все проверить», — сказал О. Ананьев.
Стоит отметить, что «GRAND Урюк» — не первый представитель крупной федеральной сети, который попал под волну негативных отзывов. Ранее в декабре 2016 года в Екатеринбурге открылся ресторан Eshak шоумена Сергея Светлакова. Жители города не раз высказывали мнение о низком качестве обслуживания и необоснованно высоких ценах.
«Формат «чайханы» — не то заведение, которое можно запускать по франшизе. Франчайзинг подразумевает под собой четкий свод правил: один дизайн, единое небольшое меню, определенные должностные инструкции, технологические процессы и так далее. А «чайхана» — это очень сложный проект. Здесь очень большое значение имеет кадровый вопрос и авторский надзор. Инвестор должен быть в курсе всех процессов, которые происходят в заведении. Рестораны Eshak и «GRAND Урюк» — это два примерно одинаковых проекта. Их проблема в том, что они, с одной стороны, переоценили Екатеринбург, установив слишком высокие цены, а с другой — недооценили город, опустив планку по обслуживанию и приготовлению пищи», — сказала О. Ананьев.
Получит ли продолжение скандал между двумя заведениями, пока непонятно. Другой вопрос, что в условиях финансово-экономического кризиса он показал, насколько обострилась борьба за клиентуру в предприятиях общепита. Тем более на фоне активной экспансии федеральных сетей в регионы.
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