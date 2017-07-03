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На Среднем Урале в очередной раз объявили штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. По информации синоптиков, сегодня в Свердловской области ожидаются сильные дожди, крупный град, грозы, шквалистый ветер до 22-27 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях муниципального уровня.



«ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей)», — поясняют в пресс-службе областного главка ведомства.

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