Новости дня
На Среднем Урале в очередной раз объявили штормовое предупреждение
3 июль 2017 (09:01)
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. По информации синоптиков, сегодня в Свердловской области ожидаются сильные дожди, крупный град, грозы, шквалистый ветер до 22-27 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях муниципального уровня.
«ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей)», — поясняют в пресс-службе областного главка ведомства.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ведомство предупреждает о возможных чрезвычайных ситуациях муниципального уровня.
«ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей)», — поясняют в пресс-службе областного главка ведомства.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение
- В Свердловской области с 17 по 19 июня объявлено штормовое предупреждение
- МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Свердловской области
- В Свердловской области ожидаются сильные дожди, шквалистый ветер и град
- В Туве объявлено штормовое предупреждение
Loading...