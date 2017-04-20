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Уральский филиал «МегаФона» подготовил сеть к началу паводкового периода

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. Связисты Уральского филиала «МегаФона» подготовили сеть к началу паводкового периода. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Из-за обильных снегопадов паводок в 2017 году может превысить многолетнюю среднегодовую норму на 37%, что выше прошлогоднего показателя. По прогнозу синоптиков, активное таяние снега в регионе начнется во второй декаде апреля. В зону подтопления могут попасть жители Карпинска, Красноуфимска, Туринска, Ирбита, Талицы, Ирбитского МО, Слободо-Туринского, Байкаловского и других районов», — говорится в сообщении.



С наступлением марта-апреля специалисты оператора ежедневно проверяют работу сооружений связи и средств аварийного энергообеспечения на территориях, где возможно затопление, контролируют состояние линейно-кабельных сетей и передвижных электростанций.



«Сотовая связь должна работать круглосуточно, 7 дней в неделю и 365 дней в году: это наша работа. Подготовка к паводку — тоже явление традиционное. Уверен, сеть «МегаФона» выдержит стихию. Мы провели тестовые испытания стационарных дизель-генераторных установок, которые обеспечивают электроснабжение базовых станций при веерном отключении внешнего электроснабжения, в полную готовность приведены машины повышенной проходимости и лодки», — заявил директор по эксплуатации сети «МегаФона» на Урале Владимир Глухов.



Специалисты предупреждают, что самое важное при возникновении внештатной ситуации — своевременное оповещение людей, находящихся в опасных зонах, что крайне сложно без предварительной надлежащей подготовки линий связи.



Следует отметить, что «МегаФон» также взаимодействует с МЧС России, местными администрациями для экстренного информирования населения об угрозе затопления или других чрезвычайных ситуациях посредством мобильной связи.

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