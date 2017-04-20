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Прокуратура проводит проверку законности действий коллекторов в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2017. Прокуратура Свердловской области начала проверку возможных незаконных действий микрофинансовой организации и одной из коллекторских организаций города в отношении жительницы Нижнего Тагила. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По предварительной информации, отчим девушки взял займ в одной из микрофинансовых организаций. После пропуска срока очередной выплаты женщине, а также ее маме по телефону стали угрожать убийством и причинением вреда здоровью. Постоянными звонками с угрозами и оскорблениями, в том числе в ночное время, парализовали отдых семьи.



«Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законодательством по инициативе коллектора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в ночное время, а именно в период с 22.00 до 08.00 в рабочие дни. При этом периодичность ограничена одним телефонным звонком в сутки. Не допускается осуществление действий, связанных в том числе с применением (угрозой применения) физической силы, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; оказанием психологического давления, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника», — говорится в сообщении.



Прокуратура организовала тщательную проверку, в ходе которой будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

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