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Комитет Госдумы РФ предложил принять в I чтении законопроект о штрафах за парковку на газонах

УрБК, Москва, 09.02.2017. Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафе до 5 тыс. руб. за проезд или стоянку автомобилей на газонах.



Как сообщает «Интерфакс», законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы РФ Законодательным собранием Свердловской области.



Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагают дополнить его новой статьей «Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка на них».



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что газоны, парки, скверы важны в благоустройстве городов, а наносимый им ущерб затрагивает интересы всех жителей.



«Ни для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории города», — говорится в пояснительной записке.

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