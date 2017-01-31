Кризис

За 2016 год стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге снизилась на 9,5%

За прошедший 2016 год стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге снизилась на 9,5% с 2,987 млн руб. в 2015 году до 2,703 млн. Об этом сообщает пресс-служба портала Avito.



Как отмечают аналитики, в IV квартале 2016 года суммарный спрос на готовый бизнес по всей стране снизился на 6,2%.



Наиболее востребованными видами готового бизнеса остаются предприятия в сферах услуг и торговли. Их совокупная доля превышает 50% в общей структуре спроса. Около 14% запросов контактов зафиксировано в подкатегории «Общественное питание». Минимальные показатели отмечены в разделах «Сельское хозяйство» и «Строительство», доли которых составляют 2,3% и 1,7% соответственно.



В целом за прошедший год структура спроса на готовый бизнес изменилась незначительно. Наиболее показательная положительная динамика зафиксирована в разделе «Интернет-магазин» (1,2 п.п.), отрицательная — в разделе «Торговля» (-1,8 п.п.), то есть произошло некоторое перераспределение спроса в пользу предприятий в сфере e-commerce.



В целом спрос на готовый бизнес в сфере услуг выше в Екатеринбурге, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Самаре и Санкт-Петербурге.



Средняя цена по всем объявлениям о продаже готового бизнеса в России в IV квартале 2016 составляла 3,6 млн руб., что на 5% меньше, чем годом ранее. Наиболее доступным вариантом по-прежнему остаются интернет-магазины — в среднем такой бизнес стоит около 550 тыс. руб. В числе дорогих предложений — готовый бизнес в сферах сельского хозяйства (12,1 млн руб.), производства (9,6 млн руб.) и строительства (5 млн руб.).

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