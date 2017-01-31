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АИЖК не согласно с оценкой объема просрочки по ипотеке на уровне 39%

УрБК, Москва, 31.01.2017. По мнению аналитиков Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), уровень просрочки по ипотеке находится на стабильно низком уровне. Об этом говорится в сообщении агентства.



«Представленные сегодня в СМИ выводы кредитных бюро (НБКИ, ОКБ, «Эквифакс») о состоянии рынка ипотеки являются некорректными. Данные кредитных бюро не отражают всей картины ипотечного рынка, а представляют только срез информации, которую в бюро кредитных историй передают банки-партнеры», — говорится в сообщении.



По словам аналитиков АИЖК, данные ОКБ по ипотеке охватывают не более 60% рынка. Методология сбора и обработки этих данных непрозрачна, в отличие от данных Банка России, которые охватывают все кредитные организации и являются единственным достоверным источником статистики по рынку.



Между тем, данные Банка России свидетельствуют о том, что качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне. Доля задолженности без просроченных платежей устойчиво превышает 93%, а длительная просрочка (90+) снижается как в абсолютном, так и относительном выражении по сравнению с пиковыми значениями начала 2016 года.



По данным ЦБ, объем просрочки 90+ по ипотечным кредитам на 1 декабря 2016 года по сравнению с началом года составил 125,7 млрд руб. Пик роста просрочки наблюдался в мае, когда она достигла 131,4 млрд руб. Доля просроченных ипотечных кредитов не превышает 2,8% от общего ипотечного портфеля. В то же время в 2010 году доля просроченных платежей 90+ превышала 7%. А по неипотечным кредитам населению этот показатель составляет почти 15%. Вместе с тем ипотечный портфель банков в 2016 году вырос на 11%, а объемы выдачи ипотеки — на 27%.

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