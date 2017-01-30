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Группа ЧТПЗ запустила программу «Стажеры»

УрБК, Москва, 30.01.2017. Группа ЧТПЗ запустила программу «Стажеры» с целью привлечения в компанию перспективных студентов старших курсов и выпускников вузов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Первыми участниками уже стали более 50 учащихся из МГТУ им. Баумана, МИСиС, РГУНГ им. Губкина, Высшей школы экономики, Уральского федерального университета и других ведущих вузов. Все они проходят стажировку на площадках Группы ЧТПЗ в Москве, Челябинске, Первоуральске и занимают позиции инженеров, ведущих специалистов и менеджеров в ключевых структурных подразделениях компании.



«Применяемые специалистами компании методики помогают стажерам разрабатывать и внедрять проекты по совершенствованию производства, развивать умение работать в команде, творческое мышление. Группа ЧТПЗ высоко ценит потенциал и способности молодых специалистов, их умение нестандартно подходить к решению реальных задач, обновлению бизнес-процессов», — отметила директор по персоналу Группы ЧТПЗ Светлана Кузьминых.



Молодые инженеры не только успешно совмещают обучение в вузе и работу на предприятии, но и принимают участие в дополнительных проектах, например, читают лекции по металлургическим дисциплинам студентам Образовательного центра. До конца 2017 года Группа ЧТПЗ намерена привлечь порядка 100 юношей и девушек из ведущих вузов всей России.



Поиск и отбор кандидатов для участия в проекте «Стажеры» специалисты Группы ЧТПЗ проводят в том числе на специализированных мероприятиях — чемпионатах по кейсам, конкурсах профессионального мастерства, ярмарках вакансий. Например, World Skills Hi-Tech Harvest, Ночь карьеры в УрФУ, Cup MISiS Case, Кубок Урала по кейсам. Лучшие студенты и выпускники получают сертификаты на экскурсии на площадках компании и приглашение на стажировку. Уже сформирована база из 1 700 талантливых и активных студентов России, с которыми работают специалисты дирекции по персоналу.

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