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Великобритания выступила за реформирование ООН

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за реформирование ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».



Глава правительства при этом отметила, что организация все еще является жизнеспособной.



«ООН нуждается в реформе, но она по-прежнему крайне необходима», — сказала Мэй во время своего визита в США.



Ранее Тереза Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы, при этом пытаясь построить линию своей политики таким образом, чтобы избежать крупного конфликта с Москвой.

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