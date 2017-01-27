Дайджест
Великобритания выступила за реформирование ООН
27 январь 2017 (17:04)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за реформирование ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава правительства при этом отметила, что организация все еще является жизнеспособной.
«ООН нуждается в реформе, но она по-прежнему крайне необходима», — сказала Мэй во время своего визита в США.
Ранее Тереза Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы, при этом пытаясь построить линию своей политики таким образом, чтобы избежать крупного конфликта с Москвой.
Глава правительства при этом отметила, что организация все еще является жизнеспособной.
«ООН нуждается в реформе, но она по-прежнему крайне необходима», — сказала Мэй во время своего визита в США.
Ранее Тереза Мэй призвала Запад взаимодействовать с Россией с позиции силы, при этом пытаясь построить линию своей политики таким образом, чтобы избежать крупного конфликта с Москвой.
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