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Глава Екатеринбурга не доволен отказом Минздрава РФ выделять дополнительные 17,5 млрд рублей на борьбу с ВИЧ

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2017. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман не доволен решением Минздрава РФ, который отказался выделить дополнительные деньги на противодействие ВИЧ.



Напомним, что план реализации государственной стратегии противодействия ВИЧ до 2020 года, направленный Минздравом РФ в правительство, не предусматривает выделение дополнительных 17,5 млрд руб. в год на борьбу с вирусом. Минфин РФ не поддержал данные ассигнования, поскольку эти средства не заложены в федеральном законе о бюджете на 2017-2019 годы.



«Те ВИЧ-инфицированные, которые получают терапию, могут жить так же, как все. При этом они перестают быть источником заражения. Для них это очень важно. Если возможности терапии снижаются, то увеличивается риск заражения. Более того, эти группы населения должны быть максимально социализированы. Если нет терапии, то снова встает вопрос социализации. Это показывает отношение общества и государства. Поэтому на самом деле это очень плохо», — сказал Е. Ройзман корреспонденту УрБК.



По его словам, в Екатеринбурге пока ситуация нормальная, все ВИЧ-инфицированные получают необходимую терапию. Однако деньги все равно нужны.



«Нам нужно дополнительное финансирование всегда. Самое главное — это выявляемость и мощная профилактика. Еще все должны знать свой ВИЧ-статус — это тоже очень важно. И нужно добиваться, чтобы не было передачи вируса от ВИЧ-инфицированных матерей к младенцам», — пояснил Евгений Ройзман.



Он добавил, что будет звонить в Минздрав РФ и выяснять, «что на самом деле происходит».

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