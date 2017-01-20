Дайджест

Вещи Барака Обамы вынесут из Белого дома

20 январь 2017 (13:29)

100 человек будет задействовано в замене в Белом доме вещей уходящего президента Барака Обамы на имущество его преемника Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times.

Перестановка начнется 20 января сразу после того, как ровно в 12:00 по местному времени 45-й президент США будет приведен к присяге. Все нужно закончить как можно скорее, пока идет церемония, поэтому, как отмечает издание, процесс напоминает военную операцию.

Утром 20 января Обама попрощается с персоналом и покинет Белый дом. Часть его вещей уже убрана, остальные вывезут одним большим грузовиком, другой доставит имущество Трампа. По словам Бетти Монкман, служащей в Белом доме уже около 30 лет, в такой ситуации одновременно делается много дел: горничные забирают из шкафов и ванных комнат белье и косметику, а повара готовят еду.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...