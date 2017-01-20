Дайджест
Вещи Барака Обамы вынесут из Белого дома
20 январь 2017 (13:29)
100 человек будет задействовано в замене в Белом доме вещей уходящего президента Барака Обамы на имущество его преемника Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times.
Перестановка начнется 20 января сразу после того, как ровно в 12:00 по местному времени 45-й президент США будет приведен к присяге. Все нужно закончить как можно скорее, пока идет церемония, поэтому, как отмечает издание, процесс напоминает военную операцию.
Утром 20 января Обама попрощается с персоналом и покинет Белый дом. Часть его вещей уже убрана, остальные вывезут одним большим грузовиком, другой доставит имущество Трампа. По словам Бетти Монкман, служащей в Белом доме уже около 30 лет, в такой ситуации одновременно делается много дел: горничные забирают из шкафов и ванных комнат белье и косметику, а повара готовят еду.
Перестановка начнется 20 января сразу после того, как ровно в 12:00 по местному времени 45-й президент США будет приведен к присяге. Все нужно закончить как можно скорее, пока идет церемония, поэтому, как отмечает издание, процесс напоминает военную операцию.
Утром 20 января Обама попрощается с персоналом и покинет Белый дом. Часть его вещей уже убрана, остальные вывезут одним большим грузовиком, другой доставит имущество Трампа. По словам Бетти Монкман, служащей в Белом доме уже около 30 лет, в такой ситуации одновременно делается много дел: горничные забирают из шкафов и ванных комнат белье и косметику, а повара готовят еду.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Американские фермеры попросили Трампа продолжить курс Обамы
- В команде Дональда Трампа спрогнозировали отмену 70% указов Барака Обамы
- Сводный брат Обамы выступил в поддержку Трампа
- Доход Барака Обамы и его супруги в 2009 году составил 5,5 млн. долларов
- Джордж Буш-младший попрощается с американцами в четверг
Loading...