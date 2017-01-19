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Коллективный договор КМЭЗ вошел в число лучших в Челябинской области

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2017. ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» (предприятие Русской медной компании) занял третье место в ежегодном конкурсе «Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав работников» среди компаний Челябинской области с численностью от 1 000 до 2 000 работников. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«Конкурс проводится среди предприятий и организаций всех форм собственности областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Цель его — развивать и совершенствовать коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений, повышать эффективность принятия взаимовыгодных решений. Коллективные договора предприятий, участвовавших в конкурсе, оценивались по таким критериям, как оплата труда и социальные выплаты; охрана и условия труда; занятость работников; реализация социальных программ», — рассказали в пресс-службе.



В 2016 году на участие в конкурсе было подано 63 заявки, до участия допущено 48 заявок из 17 муниципальных образований Челябинской области, из них 28 внебюджетных и 20 бюджетных организаций. В зависимости от численности работников организации-участники распределены по группам, в каждой из которых по 3 призовых места. В итоге победителями и призерами конкурса были признаны 37 организаций.



Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялась 27 декабря в Челябинске в Федерации профсоюзов области. Памятные кубки, дипломы и благодарственные письма победителям и призерам вручали председатель Федерации профсоюзов области Николай Буяков, первый заместитель министра экономического развития региона Наталья Лугачева и исполнительный директор областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» Александр Гончаров.



Как отметил советник президента Русской медной компании Владимир Благодарёв, коллективный договор на «Кыштымском медеэлектролитном заводе» является результатом совместной работы руководства предприятия, сотрудников завода и профсоюза.



«Это очень качественный коллективный договор, его можно было бы взять за образец и для других предприятий. В частности, в нем много внимания уделяется работе с молодежью, что сейчас особенно актуально, вопросам обучения и повышения квалификации заводчан. Также коллективный договор ЗАО «КМЭЗ» защищает интересы сотрудниц, у которых есть несовершеннолетние дети», — пояснил он.

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